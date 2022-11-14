"Зовні зрозуміло, що людина хворіє": товариш Винника розповів, що співак має проблеми зі здоров'ям

Відомий український співак Олег Винник ще у квітні повністю зник з інформаційного поля. Однак, виявилось, що артист серйозно хворий і зараз лікується закордоном.

За його словами, Винник має серйозні проблеми зі здоров'ям. Тому зараз музикант лікується в одній із клінік у Берліні, Німеччина.

Олег Винник лікується у Берліні (instagram.com/olegg.vynnyk)

Втім, як зазначив Трач, співак і далеко від дому допомагає українським військовим. Він створив фонд "Вовчиця" та вже придбав автомобілі для ЗСУ.

"В Олега зараз серйозні проблеми зі здоров'ям і він перебуває в Берліні. Він дуже хотів потрапити до мене на причастя, але поки що це неможливо, тому що і відстань чимала, і війна", - розповів настоятель храму.

Священник Віталій Трач і Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Також Віталій додав, що спілкувався зі співаком за допомогою відеозв'язку. Він зазначив, що ззовні видно, що Винник хворіє, тому настоятель храму щодня молиться, щоб він чим швидше одужав.

"Звичайно, зовні було зрозуміло, що людина хворіє. Але, попри це, артист дуже сильний духом, прагне творити і бути корисним Україні. Щодня наші молитви лунають за його зцілення... Вірю, що Мати Божа Олега не залишить і вже незабаром після нашої перемоги він знову радуватиме нас своїми хітами", - зазначив священник.

Олег Винник хворіє та знаходиться за кордоном (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)