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"Внешне понятно, что человек болеет": друг Винника рассказал, что у певца проблемы со здоровьем

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Понедельник 14 ноября 2022 15:33
"Внешне понятно, что человек болеет": друг Винника рассказал, что у певца проблемы со здоровьем Олег Винник серьезно заболел (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский певец Олег Винник еще в апреле полностью исчез с информационного поля. Однако оказалось, что артист серьезно болен и сейчас лечится за границей.

Об этом "Фактам" рассказал близкий друг знаменитости, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач.

По его словам, у Винника есть серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому музыкант лечится в одной из клиник в Берлине, Германия.

&quot;Внешне понятно, что человек болеет&quot;: друг Винника рассказал, что у певца проблемы со здоровьем

Олег Винник лечится в Берлине (instagram.com/olegg.vynnyk)

Впрочем, как отметил Трач, певец и вдали от дома помогает украинским военным. Он создал фонд "Вовчиця" и уже приобрел автомобили для ВСУ.

"У Олега сейчас серьезные проблемы со здоровьем и он находится в Берлине. Он очень хотел попасть ко мне на причастие, но пока это невозможно, потому что и расстояние немалое, и война", - рассказал настоятель храма.

&quot;Внешне понятно, что человек болеет&quot;: друг Винника рассказал, что у певца проблемы со здоровьемСвященник Виталий Трач и Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Также Виталий добавил, что общался с певцом с помощью видеосвязи. Он отметил, что внешне видно, что Винник болеет, поэтому настоятель храма ежедневно молится, чтобы он побыстрее выздоровел.

"Конечно, внешне было понятно, что человек болеет. Но, несмотря на это, артист очень силен духом, стремится творить и быть полезным Украине. Каждый день наши молитвы раздаются за его исцеление... Верю, что Матерь Божья Олега не оставит и уже вскоре после нашей победы он будет снова радовать нас своими хитами", - отметил священник.

&quot;Внешне понятно, что человек болеет&quot;: друг Винника рассказал, что у певца проблемы со здоровьемОлег Винник болеет и находится за границей (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Недавно Винник после долгого перерыва засветился в сети. Его на фото очень сложно узнать.

Также мы писали, что Олег Винник объяснял, почему никогда не уедет с концертами в Россию.

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певец Олег Винник