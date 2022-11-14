"Внешне понятно, что человек болеет": друг Винника рассказал, что у певца проблемы со здоровьем

Известный украинский певец Олег Винник еще в апреле полностью исчез с информационного поля. Однако оказалось, что артист серьезно болен и сейчас лечится за границей.

По его словам, у Винника есть серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому музыкант лечится в одной из клиник в Берлине, Германия.

Олег Винник лечится в Берлине (instagram.com/olegg.vynnyk)

Впрочем, как отметил Трач, певец и вдали от дома помогает украинским военным. Он создал фонд "Вовчиця" и уже приобрел автомобили для ВСУ.

"У Олега сейчас серьезные проблемы со здоровьем и он находится в Берлине. Он очень хотел попасть ко мне на причастие, но пока это невозможно, потому что и расстояние немалое, и война", - рассказал настоятель храма.

Священник Виталий Трач и Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Также Виталий добавил, что общался с певцом с помощью видеосвязи. Он отметил, что внешне видно, что Винник болеет, поэтому настоятель храма ежедневно молится, чтобы он побыстрее выздоровел.

"Конечно, внешне было понятно, что человек болеет. Но, несмотря на это, артист очень силен духом, стремится творить и быть полезным Украине. Каждый день наши молитвы раздаются за его исцеление... Верю, что Матерь Божья Олега не оставит и уже вскоре после нашей победы он будет снова радовать нас своими хитами", - отметил священник.

Олег Винник болеет и находится за границей (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)