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В зоопарке родился детеныш исчезающего вида носорога: смотрите на этого кроху!

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Великобритания, Суббота 30 октября 2021 08:52
В зоопарке родился детеныш исчезающего вида носорога: смотрите на этого кроху! Фото: черные носороги под угрозой исчезновения (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В британском зоопарке родился детеныш восточного черного носорога, которые находятся под угрозой исчезновения. Малыш стал первым новорожденным представителем вида в этом году в Европе.

Об этом передает издание Metro.

Момент рождения животного был зафиксирован на камеру смотрителями зоопарка в Flamingo Land недалеко от Мальтона в графстве Йоркшир.

Мама носорога по имени Самира была перевезена в Flamingo Land из зоопарка Цюриха в 2015 году, а папа Магади прибыл из зоопарка Честера в 2019 году.

Новорожденному еще не дали имя. Роды у мамы-носорога прошли на 16 месяце срока беременности.

В зоопарке родился детеныш исчезающего вида носорога: смотрите на этого кроху!

В британском зоопарке у черных носорогов родился детеныш (фото:PA / metro.co.uk)

"Мы так долго ждали этого ребенка. И мама, и ребенок чувствуют себя невероятно хорошо, и я так горжусь Самирой и всеми ее смотрителями", - высказался директор заведения Сэм ДеБелле.

В зоопарке родился детеныш исчезающего вида носорога: смотрите на этого кроху!

Такое пополнение у восточных черных носорогов стало первым в 2021 году в Европе (фото:PA / metro.co.uk)

В европейских зоопарках насчитывается 85 восточных черных носорогов и не более 3600 в дикой природе в Кении и Танзании.

Кстати, ранее в британском зоопарке двух носорогов выпустили в дикую природу в Африке.

В зоопарке родился детеныш исчезающего вида носорога: смотрите на этого кроху!

Маленькому черному носорогу скоро дадут имя (фото:PA / metro.co.uk)

По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире осталось всего около 5600 черных носорогов, и эти животные занесены в список находящихся под угрозой исчезновения.

Восточный подвид сильно пострадал из-за браконьеров из-за своих рогов, которые стали длиннее и изогнутее - и, соответственно, "ценнее".

Видео: в зоопарке в Британии у черных носорогов родился детеныш

Напомним, недавно в Чернобыле показали исчезающих животных, которые держатся в укромных местах.

Ранее сообщалось, что под Одессой нашли останки доисторического носорога, после чего в сети разгорелись баталии.

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