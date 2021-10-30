У зоопарку народилося дитинча зникаючого виду носорога: дивіться на цього малюка!

У британському зоопарку народилося дитинча східного чорного носорога, які знаходяться під загрозою зникнення. Малюк став першим новонародженим представником виду в цьому році в Європі.

Момент народження тварини був зафіксований на камеру доглядачами зоопарку в Flamingo Land недалеко від Мальтона в графстві Йоркшир.

Мама носорога на ім'я Саміра була перевезена в Flamingo Land із зоопарку Цюріха в 2015 році, а тато Магаді прибув із зоопарку Честера в 2019 році.

Новонародженому ще не дали ім'я. Пологи у мами-носорога пройшли на 16 місяці терміну вагітності.

У британському зоопарку у чорних носорогів народилося дитинча (фото: PA / metro.co.uk)

"Ми так довго чекали на цю дитину. І мама, і дитина відчувають себе неймовірно добре, і я так пишаюся Самірою та всіма її доглядачами", - висловився директор закладу Сем ДеБелле.

Таке поповнення у східних чорних носорогів стало першим у 2021 році в Європі (фото: PA / metro.co.uk)

У європейських зоопарках налічується 85 східних чорних носорогів і не більше 3600 в дикій природі в Кенії та Танзанії.

До речі, раніше в британському зоопарку двох носорогів випустили в дику природу в Африці.

Маленькому чорному носорогу незабаром дадуть ім'я (фото: PA / metro.co.uk)

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, у світі залишилося всього близько 5600 чорних носорогів, і ці тварини занесені в список таких, що знаходяться під загрозою зникнення.

Східний підвид сильно постраждав через браконьєрів через своїх роги, які стали довшими та більш вигнуті - й, відповідно, "ціннішими".

Відео: у зоопарку в Британії у чорних носорогів народилося дитинча