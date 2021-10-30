У зоопарку народилося дитинча зникаючого виду носорога: дивіться на цього малюка!
У британському зоопарку народилося дитинча східного чорного носорога, які знаходяться під загрозою зникнення. Малюк став першим новонародженим представником виду в цьому році в Європі.
Про це передає видання Metro.
Момент народження тварини був зафіксований на камеру доглядачами зоопарку в Flamingo Land недалеко від Мальтона в графстві Йоркшир.
Мама носорога на ім'я Саміра була перевезена в Flamingo Land із зоопарку Цюріха в 2015 році, а тато Магаді прибув із зоопарку Честера в 2019 році.
Новонародженому ще не дали ім'я. Пологи у мами-носорога пройшли на 16 місяці терміну вагітності.
У британському зоопарку у чорних носорогів народилося дитинча (фото: PA / metro.co.uk)
"Ми так довго чекали на цю дитину. І мама, і дитина відчувають себе неймовірно добре, і я так пишаюся Самірою та всіма її доглядачами", - висловився директор закладу Сем ДеБелле.
Таке поповнення у східних чорних носорогів стало першим у 2021 році в Європі (фото: PA / metro.co.uk)
У європейських зоопарках налічується 85 східних чорних носорогів і не більше 3600 в дикій природі в Кенії та Танзанії.
До речі, раніше в британському зоопарку двох носорогів випустили в дику природу в Африці.
Маленькому чорному носорогу незабаром дадуть ім'я (фото: PA / metro.co.uk)
За даними Всесвітнього фонду дикої природи, у світі залишилося всього близько 5600 чорних носорогів, і ці тварини занесені в список таких, що знаходяться під загрозою зникнення.
Східний підвид сильно постраждав через браконьєрів через своїх роги, які стали довшими та більш вигнуті - й, відповідно, "ціннішими".
Відео: у зоопарку в Британії у чорних носорогів народилося дитинча
Нагадаємо, нещодавно у Чорнобилі показали зникаючих тварин, які тримаються в затишних місцях.
Раніше повідомлялося, що під Одесою знайшли останки доісторичного носорога, після чого в мережі розгорілися баталії.