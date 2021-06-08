ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Чернобыле показали исчезающих животных: держатся в укромных местах

Новина українською →
Чернобыль, Вторник 08 июня 2021 19:02
В Чернобыле показали исчезающих животных: держатся в укромных местах В Чернобыле показали удивительных животных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле показали удивительные фотографии малышей лошадей Пржевальского. Обычно эти животные рождаются в середине апреля - начале мая.

Снимки опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

"Табуны лошадей Пржевальского пополняются в середине апреля - начале мая. После беременности продолжительностью 12 месяцев кобыла рождает одного жеребенка, которій сразу встает на ноги. В мае малышей увидеть трудно: животные держатся в укромных местах", - сказано в сообщении.

В єтом году табун увеличился на 50%. Через месяц молодые лошади уже способны выдерживать ритм движения табуна.

Отметим, что на днях табун из 12 особей заметили на северной окраине города Чернобыль. Соответственно, в этом году родились четыре жеребенка. От взрослых особей они отличаются размером и цветом.

В Чернобыле показали исчезающих животных: держатся в укромных местахВ Чернобыле показали исчезающих животных: держатся в укромных местахВ Чернобыле показали исчезающих животных: держатся в укромных местахВ Чернобыле показали исчезающих животных: держатся в укромных местахВ Чернобыле родились малыши лошадей Пржевальского (facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что лошадь Пржевальского - это подвид дикой лошади, до недавнего времени рассматривался как самостоятельный вид Equus przewalskii. Названный в честь своего первооткрывателя - путешественника Николая Пржевальского. В XX веке был истреблен в естественной среде, но сохранился в зоопарках, после чего состоялась его реинтродукция в природу.

Как мы ранее писали, в Чернобыле огромная хищная птица поселилась прямо на градирне ЧАЭС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Чернобыль
LITE
Праздник 8 июня: что строго запрещено делать на Карполова и у кого день ангела
Праздник 8 июня: что строго запрещено делать на Карполова и у кого день ангела