В Чернобыле показали исчезающих животных: держатся в укромных местах
В Чернобыле показали удивительные фотографии малышей лошадей Пржевальского. Обычно эти животные рождаются в середине апреля - начале мая.
Снимки опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
"Табуны лошадей Пржевальского пополняются в середине апреля - начале мая. После беременности продолжительностью 12 месяцев кобыла рождает одного жеребенка, которій сразу встает на ноги. В мае малышей увидеть трудно: животные держатся в укромных местах", - сказано в сообщении.
В єтом году табун увеличился на 50%. Через месяц молодые лошади уже способны выдерживать ритм движения табуна.
Отметим, что на днях табун из 12 особей заметили на северной окраине города Чернобыль. Соответственно, в этом году родились четыре жеребенка. От взрослых особей они отличаются размером и цветом.
В Чернобыле родились малыши лошадей Пржевальского (facebook.com/zapovidnyk2018)
Напомним, что лошадь Пржевальского - это подвид дикой лошади, до недавнего времени рассматривался как самостоятельный вид Equus przewalskii. Названный в честь своего первооткрывателя - путешественника Николая Пржевальского. В XX веке был истреблен в естественной среде, но сохранился в зоопарках, после чего состоялась его реинтродукция в природу.
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