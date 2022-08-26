В зоопарке Киева отметили 13-летие двух тигров: красавцам сделали сюрприз (фото)

Отмечается, что по случаю празднования тигры вышли на охоту за любимыми мясными вкусностями.

"В зоопарке отметили день рождения тигров Рены и Малыша, которым в этом году исполнилось 13 лет. К именинам присоединилась спасенная из харьковского экопарка тигрица Далила. Утро в полосатой троице началось с вкусного угощения. Тигры игривые, ловкие и очень любят поесть", - сказано в сообщении.

Смотрите на фото, как лакомились эти грациозные хищники.

В Киевском зоопарке тигры отметили 13-ый день рождения (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Сколько живут тигры

Интересно, что в неволе тигры живут дольше, чем в естественной среде обитания. Так, в зоопарке хищник может прожить до 20 лет. На свободе тигры проживают счастливую жизнь, но вдвое короче - примерно 10 лет.