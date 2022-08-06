В Киевском зоопарке пополнение альпак: мимишные фото семейства
В Киевском зоопарке сообщили радостную новость, в семействе альпак родилась малышка. Ее назвали Луной.
Об этом событии рассказали на странице КГГА.
Детали пополнения
У мамы Ушки и папы Луиза Альберто родилась красавица Луна.
Малышка находится в открытом вольере, наслаждается теплым солнышком и пьет мамино молочко.
"Современный европейский зоопарк – это, прежде всего, комфортные условия для животных. Поэтому даже в сложное военное время работники Киевзоо продолжают приближать условия проживания его жителей к природным", - сказано в сообщении.
Сейчас в зверинце обустраивают зеленые острова и живописные озера, водяные распылители и бассейны, искусственные лианы, каменные гроты, песчаные насыпи, специальные кормушки и т.д.
Обеспеченные всем необходимым животные создают семьи и группы и радуют посетителей малышами.
В Киевском зоопарке родилась альпака (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Как сейчас работает Киевский зоопарк
Кассы зоопарка работают:
в понедельник – с 12:00 до 16:00
с вторника по воскресенье – с 10:00 до 16:00.
На территории зоопарка можно находиться до 17.30.
Взрослый билет стоит 130 гривен, детский 70. Дети до 5 лет - бесплатно.
Напомним, что в Киевском зоопарке мохнатым животным выделили целый остров.
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