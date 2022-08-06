ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киевском зоопарке пополнение альпак: мимишные фото семейства

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 11:04
В Киевском зоопарке пополнение альпак: мимишные фото семейства Фото: в столичном зоопарке в семье альпак - пополнение (kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киевском зоопарке сообщили радостную новость, в семействе альпак родилась малышка. Ее назвали Луной.

Об этом событии рассказали на странице КГГА.

Детали пополнения

У мамы Ушки и папы Луиза Альберто родилась красавица Луна.

Малышка находится в открытом вольере, наслаждается теплым солнышком и пьет мамино молочко.

"Современный европейский зоопарк – это, прежде всего, комфортные условия для животных. Поэтому даже в сложное военное время работники Киевзоо продолжают приближать условия проживания его жителей к природным", - сказано в сообщении.

Сейчас в зверинце обустраивают зеленые острова и живописные озера, водяные распылители и бассейны, искусственные лианы, каменные гроты, песчаные насыпи, специальные кормушки и т.д.

Обеспеченные всем необходимым животные создают семьи и группы и радуют посетителей малышами.

В Киевском зоопарке пополнение альпак: мимишные фото семействаВ Киевском зоопарке пополнение альпак: мимишные фото семействаВ Киевском зоопарке пополнение альпак: мимишные фото семействаВ Киевском зоопарке пополнение альпак: мимишные фото семействаВ Киевском зоопарке пополнение альпак: мимишные фото семействаВ Киевском зоопарке пополнение альпак: мимишные фото семействаВ Киевском зоопарке родилась альпака (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Как сейчас работает Киевский зоопарк

Кассы зоопарка работают:

в понедельник – с 12:00 до 16:00
с вторника по воскресенье – с 10:00 до 16:00.
На территории зоопарка можно находиться до 17.30.

Взрослый билет стоит 130 гривен, детский 70. Дети до 5 лет - бесплатно.

Напомним, что в Киевском зоопарке мохнатым животным выделили целый остров.

А также мы писали, что в Киевском зоопарке показали первую прогулку медвежонка Берри с мамой.

Читайте РБК-Украина в Google News
зоопарки
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь