У зоопарку Києва відзначили 13-річчя двох тигрів: красеням зробили сюрприз (фото)

Зазначається, що з нагоди святкування тигри вийшли на полювання за улюбленими м'ясними смаколиками.

"У зоопарку відзначили день народження тигрів Рени і Малюка, яким цього року виповнилося 13 років. До іменин приєдналася врятована з харківського екопарку тигриця Даліла. Ранок у смугастої трійці розпочався зі смачного частування. Тигри грайливі, спритні і дуже люблять поїсти", - сказано в повідомленні.

Дивіться на фото, як ласували ці граціозні хижаки.

У Київському зоопарку тигри відзначили 13-ий день народження (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Скільки живуть тигри

Цікаво, що в неволі тигри живуть довше, ніж в природному середовищі існування. Так, в зоопарку хижак може прожити до 20 років. На волі тигри проживають щасливе життя, але вдвічі коротше - приблизно 10 років.