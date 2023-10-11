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Zoom презентувала свій власний набір офісних програм. Що нове і важливе з'явиться

Zoom представила власний набір офісних програм (колаж: Styler)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Zoom оголосила про випуск додатка Zoom Docs - набору офісних програм з інструментами штучного інтелекту. Ця нова розробка буде конкурувати з Google Docs та іншими подібними сервісами, які дозволяють користувачам спільно працювати над документами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Zoom.

Офісний пакет від Zoom має свої особливості. Додаток інтегрується з функцією проведення відеоконференцій Zoom. Використання штучного інтелекту допомагає створювати, редагувати і підсумовувати обговорення під час відеоконференцій.

Крім того, офісний пакет надає зручні інструменти для спільної роботи, управління проектами та організації робочих груп, а також підтримує створення таблиць, діаграм та зображень.

У Zoom можна буде працювати над документами прямо під час онлайн-бесіди (фото: Zoom)

Засновник Zoom, Ерік Юань, вважає, що Zoom Docs не замінить повністю інші інструменти, але значно полегшить перемикання між додатками під час відеоконференцій. Випуск цього додатка заплановано на весну 2024 року.

Раніше ми писали про найнебезпечніші додатки для iPhone та Android.

А ще у нас є матеріал про те, що WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів.

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