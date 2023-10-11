Zoom презентувала свій власний набір офісних програм. Що нове і важливе з'явиться

Офісний пакет від Zoom має свої особливості. Додаток інтегрується з функцією проведення відеоконференцій Zoom. Використання штучного інтелекту допомагає створювати, редагувати і підсумовувати обговорення під час відеоконференцій.

Крім того, офісний пакет надає зручні інструменти для спільної роботи, управління проектами та організації робочих груп, а також підтримує створення таблиць, діаграм та зображень.

У Zoom можна буде працювати над документами прямо під час онлайн-бесіди (фото: Zoom)

Засновник Zoom, Ерік Юань, вважає, що Zoom Docs не замінить повністю інші інструменти, але значно полегшить перемикання між додатками під час відеоконференцій. Випуск цього додатка заплановано на весну 2024 року.