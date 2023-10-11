Zoom представила свой собственный набор офисных программ. Что новое и важное появится

Компания Zoom объявила о выпуске приложения Zoom Docs - набора офисных программ с инструментами искусственного интеллекта. Эта новая разработка будет конкурировать с Google Docs и другими подобными сервисами, позволяющими пользователям совместно работать над документами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Zoom.
Офисный пакет от Zoom имеет свои особенности. Приложение интегрируется с функцией проведения видеоконференций Zoom. Использование искусственного интеллекта помогает создавать, редактировать и суммировать обсуждение во время видеоконференций.
Кроме того, офисный пакет предоставляет удобные инструменты совместной работы, управления проектами и организации рабочих групп, а также поддерживает создание таблиц, диаграмм и изображений.
Основатель Zoom, Эрик Юань, считает, что Zoom Docs не заменит полностью другие инструменты, но облегчит переключение между приложениями во время видеоконференций. Выпуск этого приложения намечен на весну 2024 года.
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