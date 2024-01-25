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Зоологи показали, у яких кольорах тварини бачать наш світ (відео)

Вчені показали на відео, як виглядає світ очима різних тварин (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Зір багатьох тварин значно відрізняється від людського. У деяких з них здатність бачення навколишнього середовища виражена навіть у яскравіших тонах кольору, тоді як інші види бачать світ лише у відтінках сірого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання в галузі науки та медицини PLOS: Home.

Вчені з Університету Сассекса (Великобританія) та Університету Джорджа Мейсона (США) розробили програмне забезпечення та камери, здатні надати можливість спостерігати світ очима різних представників фауни.

За їх твердженням, дана технологія здатна точно відтворювати зір різних істот із точністю понад 92 відсотки.

"Ми вже давно зачаровані тим, як тварини бачать світ. Сучасні методи сенсорного зору дозволили нам дізнатися, як саме у їхніх очах виглядають звичні для людей об'єкти", - заявив провідний автор дослідження Деніел Хенлі.

Багатий колірний спектр бджіл (фото: PLOS Biology)

Фіолетове небо, яким його бачать птахи завдяки своєму "ультрафіолетовому зору" (фото: PLOS Biology)

Дослідники підкреслюють, що їхня технологія здатна відтворювати зір практично будь-яких тварин. У майбутньому вони обіцяють уявити можливість побачити світ очима інших істот.

 

Раніше ми писали про шість історичних таємниць, які вчені розкрили в 2023 році.

А ще у нас є матеріал про те, як очистити океани від мікропластика за допомогою робо-равлика.

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