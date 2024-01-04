Вчені придумали, як очистити океани від мікропластику за допомогою робо-равлика (відео)

Вчені створили прототип робота-равлика, що в майбутньому може допомогти очистити води світового океану та будь-які інші водойми від шкідливого мікропластику.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Cornell Chronicle, YouTube-канал Cornell University, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про новий винахід.

Чим небезпечний мікропластик

Первинним мікропластиком вважають мікрогранули, які спеціально виробляють маленькими за розміром і використовують найчастіше у засобах гігієни.

Водночас вторинний мікропластик - це мікрогранули, що утворюються в результаті розпаду пластикових відходів під впливом води та ультрафіолетових променів.

Згідно з підрахунками експертів, у світовому океані нині перебувають від 50 до 75 трильйонів шматків пластику чи мікропластику.

На думку низки вчених мікропластик, потрапляючи в організм людини чи будь-якої іншої живої істоти (риби, птахів, ссавців тощо), може пошкоджувати внутрішні органи й виділяти небезпечні для здорового життя хімічні речовини.

Деякі дослідження підтвердили таку думку виявивши, що мікропластик може порушувати захисні функції організму, зупиняти ріст і розмноження клітин, й навіть призводити до утворення тромбів. Він може також негативно впливати на ендокринну систему.

Щороку в океани потрапляють мільйони тонн пластику (ілюстративне фото: Рixabay)

Що придумали вчені

Група дослідників із Корнелльського приватного університету в США запропонувала рішення - як подолати глобальну проблему й очистити води світового океану.

Звернувши увагу на маленького й повільного акваріумного "яблучного" равлика (Pomacea canaliculate), який використовує хвилеподібні рухи своєї підошви для керування поверхневим потоком води та всмоктування плаваючих частинок їжі, вчені створили прототип подібного до нього робота.

На думку науковців, робот-равлик міг би збирати мікропластик як в океані, так і на поверхні будь-якої іншої водойми.

"На те, щоб створити пристрій для збирання мікропластику, нас надихнуло те, як равлик збирає частинки їжі на межі води та повітря", - розповів професор Сунгван "Санні" Юнг.

Він уточнив, що молюск зазвичай перебуває під водою "вниз головою" і збирає їжу в одній точці завдяки хвилеподібним рухам.

Створений вченими прототип "підошви" робо-равлика (фото: cornell.edu)

Як працює робо-равлик

Прототип "підошви" плаваючого робота-прибирача (поки що без фільтруючого елемента) було надруковано на 3D-принтері. Беручи за основу "механіку" акваріумного равлика, дослідники "навчили" свій винахід здійснювати потрібні їм рухи.

За задумом вчених, він направлятиме плаваючі на поверхні води частинки пластику в спеціальний "сміттєвий" контейнер.

Ключовими особливостями перспективної розробки науковці називають економічність виробництва та низьке енергоспоживання (досить 5-вольтового елемента живлення).

На папері така технологія є набагато ефективнішою за стандартні помпи, що всмоктують океанську воду для подальшої фільтрації.

Водночас про ймовірні терміни масового виробництва робота-прибирача вчені наразі не повідомляють.