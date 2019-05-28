Зонты прятать не рекомендуется: синоптики сообщили, где пройдут ливни

Погода в Украине 29 мая (pixabay.com)

Синоптики рассказали, где температура воздуха ожидается до +31 градуса

Погода в Украине продолжает поражать жителей страны своей непредсказуемостью. Синоптики сообщают, что в большинстве областей 29 мая ожидается повышение температуры воздуха до +31 градуса, а западные области снова зальет дождями.

На востоке Украины в среду будет жарко и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе температура воздуха будет колебаться от +12 до +17 градусов, днем ожидается +27 +29 градусов, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях до +31 градуса.

В южных областях небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью +14 +17 градусов, днем столбики термометров покажут +27 +29 градусов. В Крыму солнечно, ночью +15 +17 градусов, днем +27 +29 градусов.

В северных областях будет сухо и тепло. Ночная температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов, дневная от +25 до +27 градусов.

Западные области затянет дождями, местами возможны ливни и град. Ночью в регионе ожидается +14 +16 градусов, днем воздух прогреется до +21 +23 градусов.

В центральной части страны без осадков, днем будет солнечно. Температура воздуха ночью +14 +18 градусов, днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов.

В Киеве 29 мая осадки не прогнозируются, днем возможна небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16 +18 градусов, днем +25 +27 градусов.

Погода в Украине 29 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Наталка Диденко сделала предупреждение об ухудшении погодных условий.

А также рассказывали о том, что синоптик сообщила о внезапном похолодании в последние дни мая.