Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западные области обрушатся сильные дожди с градом

Украинские синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды на западе Украины 28 мая. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, 28 мая в западных областях ожидаются грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди. Днем на Правобережье прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). На остальной территории днем 28 мая порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на 28 мая объявили штормовое предупреждение. В связи с этим в КГГА жителей города призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: