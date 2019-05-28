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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Новости » Общество    28.05.2019 - 08:46
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западные области обрушатся сильные дожди с градом

Украинские синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды на западе Украины 28 мая. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, 28 мая в западных областях ожидаются грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди. Днем на Правобережье прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). На остальной территории днем 28 мая порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на 28 мая объявили штормовое предупреждение. В связи с этим в КГГА жителей города призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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