"Золотые украинцы": самые успешные олимпийцы всех времен

Яна Клочкова

Этот список по праву возглавит девушка, чье имя знает каждый гражданин страны. Это Яна Клочкова. Уроженка Симферополя, перебравшись в Харьков, начала активно тренироваться по плаванью с малых лет. Спустя некоторое временя, ее имя прогремело на весь мир и прославило Украину. Спортсменка завоевала 3 медали на Олимпийских играх в Сиднее, из них две золотых и одну серебряную. Украинка установила мировой рекорд на 400 м и рекорд Европы на 200 м по комплексному плаванию. И все благодаря не только ее физическим данным и бесконечному стремлению победить, но и ее тренерам – заслуженным работникам физической культуры Кожух Нины Федоровны и Кожух Александра Омельяновича.

В сумме Клочкова имеет целых 50 рекордов Украины – по комплексному плаванию, вольному стилю, эстафетному плаванию, плаванию на спине и баттерфляем в дистанциях от 100 до 1500 метров. Прозвище "золотая рыбка" идеально подходит Яне. В 2003 году Яна завоевала титул чемпионки мира. На олимпиаде в Афинах в 2004 году Клочкова вновь стала двукратной олимпийской чемпионкой (200 и 400 м) и была признана лучшей пловчихой года в мире. В том же году спортсменку наградили высшей награды страны – званием Героя Украины. Это самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр.

Лилия Подкопаева

Эта хрупкая 17-летняя девушка– гимнастка на Играх в Атланте завоевала сразу две золотые медали в 1996 году, выиграв абсолютное первенство по спортивной гимнастике, заставила стоя аплодировать президента Америки Билла Клинтона и 45 тысяч зрителей. После этого успеха Лиля еще сумела добавить к своим достижениям на этой Олимпиаде золото в вольных упражнениях и серебро на бревне.

Авторский элемент Лилии Подкопаевой - "двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов" - до сих пор в мире никто не повторил. Восхищаясь ее талантом, мастерством, трудолюбием и обаянием, с подачи американцев поклонники в разных уголках планеты называют ее Леди Под. Победительница в номинации "Спортсмен года" (1996). В 2008-м имя Лилии Подкопаевой увековечили во Всемирном Зале Славы (США). Награждена Знаком отличия Президента и многочисленными орденами, и медалями.

Сергей Бубка

За свою спортивную карьеру Сергей Бубка бил мировые рекорды в общей сложности 35 раз! Даже на данный момент Сергей Назарович - действующий рекордсмен мира: начав серию из мировых рекордов в 1984 году, Бубка исправно выдавал по несколько рекордов в год до 1994-го. Именно он первый в истории легкоатлет по прыжкам с шестом, которому удалось перелететь шестиметровую отметку. Заслуженное "золото" Олимпиады Бубка взял в Сеуле. Всего же за свою карьеру выше шести метров он взлетал аж 44 раза.

Именно Сергей Бубка включен в Книгу рекордов Гиннесса как легкоатлет, на счету которого самое большое количество мировых достижений. В 2001 году Сергею Бубке присвоено звание Героя Украины. Назван самым выдающимся спортсменом современности.

Братья Кличко

Владимир и Виталий Кличко уже долгие годы являются символами бокса в Украине. Оба завоевали невероятное количество наград и титулов. Первым чемпионом Олимпийских игр по боксу в истории независимой Украины стал Владимир Кличко. Выиграв золотую медаль на Олимпиаде 1996 в Атланте, стал первым европейцем, сумевшим завоевать высшую награду в супертяжелом весе - свыше 91 кг. С 1996 года по 2017 год, когда Владимир Кличко выступал на ринге, он завоевал 6 различных титулов в тяжелой весовой категории, дважды Владимир завоевывал титулы чемпиона мира в супертяжелом весе – в 2000-м и 2006-м годах.

Виталий Кличко – шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, неоднократный чемпион Европы среди профессионалов, интерконтинентальный чемпион по версиям WBO и WBA, чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версиям WBO и WBC.

В 1999 году внесен в Книгу рекордов Гиннеса как первый чемпион мира в супертяжелой весовой категории. 2011 году Виталию и Владимиру удалось осуществить, казалось, фантастическую мечту - собрать все самые престижные чемпионские пояса в супертяжелом весе в одной семье.

Александр Усик

Еще одна гордость украинцев - боксер-профессионал. Он стал Олимпийским чемпионом в 2012 году. Все тогда его запомнили благодаря не только победе в Играх, но и по настоящему украинскому гопаку, который Усик сплясал после финального поединка. Он является лидером рейтинга тяжеловесов по версии AIBA 2011—2012 годов, чемпион мира в 2011году, чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе в 2016 чемпион мира. Лидер рейтинга тяжеловесов по версии AIBA 2011—2012 годов.

Максим Яровой

Наши параолимпийцы – это повод для гордости Украины. Один из них Максим. Кубок мира в Финляндии в 2014 году принес спортсмену "золото" и "серебро" по лыжным гонкам. На зимних Паралимпийских играх 2014 года в Сочи - Максим Яровой двукратный серебряный призер в биатлоне и в лыжных гонках и бронзовый призер в лыжном спринте. С каждого чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону Максим привозит множество золотых, серебряных и бронзовых медалей. На XII зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане украинец занял первое и третье места в лыжных гонках. Этот человек - сильный духом!

Так, благодаря нашим спортсменам миллионы жителей земного шара научились идентифицировать сине-желтый флаг, находить Украину на карте и правильно произносить ее имя. Украинские спортсмены за 30 лет независимости сделали, наверное, больше, чем политики, дипломаты, и другие для утверждения Украины в геополитическом пространстве. Они часто вопреки, а не благодаря, мчались быстрее, взлетали выше, достигая кульминационной точки своих побед на Олимпиадах.