"Золоті українці": найуспішніші олімпійці всіх часів

Яна Клочкова

Цей список по праву очолить дівчина, чиє ім'я знає кожен громадянин країни. Це Яна Клочкова. Уродженка Сімферополя, перебравшись до Харкова, почала активно тренуватися з плавання з малих років. Через деякий час, її ім'я прогриміло на весь світ і прославило Україну. Спортсменка завоювала 3 медалі на Олімпійських Іграх в Сіднеї, з них дві золотих і одну срібну. Українка встановила світовий рекорд на 400 м і рекорд Європи на 200 м з комплексного плавання. І все завдяки не тільки її фізичним даним і нескінченному прагненню перемогти, але і її тренерам – заслуженим працівникам фізичної культури Кожух Ніни Федорівни та Кожух Олександра Омеляновича.

У сумі Клочкова має цілих 50 рекордів України - з комплексного плавання, вільного стилю, естафетного плавання, плавання на спині та батерфляєм в дистанціях від 100 до 1500 метрів. Прізвисько "Золота рибка" ідеально підходить Яні. У 2003 році Яна завоювала титул чемпіонки світу. На Олімпіаді в Афінах у 2004 році Клочкова знову стала дворазовою олімпійською чемпіонкою (200 і 400 м) і була визнана кращою плавчихою року у світі. Того ж року спортсменку нагородили найвищою відзнакою країни – званням Героя України. Це найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор.

Лілія Подкопаєва

Ця тендітна 17-річна дівчина-гімнастка на Іграх в Атланті завоювала відразу дві золоті медалі в 1996 році, вигравши абсолютну першість зі спортивної гімнастики, змусила стоячи аплодувати президента Америки Білла Клінтона і 45 тисяч глядачів. Після цього успіху Ліля ще зуміла додати до своїх досягнень на цій Олімпіаді золото у вільних вправах і срібло на колоді.

Авторський елемент Лілії Подкопаєвої - "подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів" - досі у світі ніхто не повторив. Захоплюючись її талантом, майстерністю, працьовитістю і чарівністю, з подачі американців шанувальники в різних куточках планети називають її Леді Под. Переможниця в номінації "Спортсмен року" (1996). У 2008-му ім'я Лілії Подкопаєвої увічнили у Всесвітньому Залі Слави (США). Нагороджена відзнакою Президента і численними орденами, і медалями.

Сергій Бубка

За свою спортивну кар'єру Сергій Бубка бив світові рекорди в цілому 35 разів! Навіть на цей момент Сергій Назарович - чинний рекордсмен світу: почавши серію зі світових рекордів в 1984 році, Бубка справно видавав по кілька рекордів на рік до 1994-го. Саме він перший в історії легкоатлет зі стрибків з жердиною, якому вдалося перелетіти шестиметрову позначку. Заслужене "золото" Олімпіади Бубка взяв у Сеулі. Всього ж за свою кар'єру вище шести метрів він злітав аж 44 рази.

Саме Сергій Бубка включений в Книгу рекордів Гіннесса як легкоатлет, на рахунку якого найбільша кількість світових досягнень. У 2001 році Сергію Бубці було надано звання Героя України. Названий найвидатнішим спортсменом сучасності.

Брати Клички

Володимир і Віталій Кличко вже довгі роки є символами боксу в Україні. Обидва завоювали неймовірну кількість нагород і титулів. Першим чемпіоном Олімпійських ігор з боксу в історії незалежної України став Володимир Кличко. Вигравши золоту медаль на Олімпіаді 1996 в Атланті, став першим європейцем, який зумів завоювати вищу нагороду в суперважкій вазі - понад 91 кг. З 1996 року по 2017 рік, коли Володимир Кличко виступав на рингу, він завоював 6 різних титулів у важкій ваговій категорії, двічі Володимир завойовував титули чемпіона світу в суперважкій вазі – у 2000-му і 2006-му роках.

Віталій Кличко - шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, неодноразовий чемпіон Європи серед професіоналів, Інтерконтинентальний чемпіон за версіями WBO і WBA, чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBO і WBC.

У 1999 році внесений до Книги рекордів Гіннеса як перший чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії. 2011 році Віталію і Володимиру вдалося здійснити, здавалося, фантастичну мрію - зібрати всі найпрестижніші чемпіонські пояси в суперважкій вазі в одній родині.

Олександр Усик

Ще одна гордість українців - боксер-професіонал. Він став олімпійським чемпіоном у 2012 році. Всі тоді його запам'ятали завдяки не тільки завдяки перемозі в іграх, а й по справжньому українському гопаку, який Усик танцював після фінального поєдинку. Він є лідером рейтингу важковаговиків за версією AIBA 2011-2012 років, чемпіон світу у 2011році, чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі у 2016 чемпіон світу. Лідер рейтингу важковаговиків за версією AIBA 2011-2012 років.

Максим Яровий

Наші Параолімпійці - це привід для гордості України. Один з них Максим. Кубок світу у Фінляндії у 2014 році приніс спортсмену "золото" і "срібло" з лижних перегонів. На зимових Паралімпійських іграх 2014 року в Сочі - Максим Яровий дворазовий срібний призер в біатлоні та в лижних перегонах і бронзовий призер в лижному спринті. З кожного чемпіонату світу з лижних перегонів і біатлону Максим привозить безліч золотих, срібних і бронзових медалей. На XII зимовій Паралімпіаді-2018 в Пхенчхані українець посів перше і третє місця в лижних перегонах. Ця людина - сильна духом!

Так, завдяки нашим спортсменам мільйони жителів земної кулі навчилися ідентифікувати синьо-жовтий прапор, знаходити Україну на карті та правильно вимовляти її ім'я. Українські спортсмени за 30 років незалежності зробили, напевно, більше, ніж політики, дипломати, та інші для утвердження України в геополітичному просторі. Вони часто всупереч, а не завдяки, мчали швидше, злітали вище, досягаючи кульмінаційної точки своїх перемог на Олімпіадах.