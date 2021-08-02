Самые яркие триумфы Украины на Олимпиадах: от исторической победы Баюл до "патриотического" золота Чебана

В конце 1991 года, ровно 30 лет назад, Украина стала независимой. С тех пор наша страна одержала ряд значительных побед, в том числе - спортивных. Многие результаты наших спортсменов в частности на Олимпийских играх впечатляют, а некоторые - уникальны и до сих пор не побиты другими странами.

Давайте вместе вспомним главные достижения украинских спортсменов на Олимпиадах за время Независимости. О них - в материале Styler ниже.

С чего все начиналось

В 1992 году летняя и зимняя Олимпиады проводились в один год. Украинские спортсмены еще выступали в составе объединенной команды. Но на летних Играх наши атлеты завоевали 13 золотых медалей. На зимней Олимпиаде Виктор Петренко тоже завоевал золотую медаль в одиночном мужском фигурном катании, а хоккеист Алексей Житник победил в составе сборной по хоккею.



С 1994 года Украина отдельной командой принимает участие в Олимпиаде, а на зимних Играх впервые в истории олимпийского движения прозвучал украинский гимн!

Именно в Лиллехаммере Оксана Баюл стала нашей первой олимпийской чемпионкой - она выиграла "золото" в одиночном фигурном катании. А еще порадовала биатлонистка Валентина Цербе, на тех же соревнованиях завоевав бронзовую медаль.

Всего на первую в истории национальной сборной Украины Олимпиаду поехали спортсмены по 10 видах спорта.



1996 год был для нас очень успешным. На летней Олимпиаде открылись такие звезды, как Лилия Подкопаева, Владимир Кличко, Екатерина Серебрянская, Вячеслав Олейник. В общей сложности украинские спортсмены завоевали 23 медали: из них 9 золотых, 2 серебряных и 12 бронзовых и заняли девятое место в итоговом медальном зачете.

Кстати, после выступления Подкопаевой зал наводнили такие приятные уху слова: "Слава Україні!".



"Золотые" 00-е

В 2000 году наша страна снова радовалась успехам! Всего украинские спортсмены с Олимпиады в Австралии привезли 22 медали, из них 3 золотых, и по 10 "серебра" и "бронзы".

Украинская пловчиха Яна Клочкова на Олимпиаде в Сиднее завоевала два "золота", а также "серебро". Через четыре года Клочкова завоюет еще два олимпийских "золота" в Афинах. Всего наша "золотая рыбка" установила 50 рекордов Украины!



На Олимпийских играх 2004 в Афинах Украина завоевала 23 медали: из них 8 рекордных золотых!

Также женская сборная по гандболу была удостоена третьего места и стала обладателем единственной олимпийской награды за все годы независимости в игровых видах спорта.

А Ирина Мерлени стала первой в истории олимпийской чемпионкой в вольной борьбе - этот вид программы дебютировал на грецких Играх. Через четыре года в Пекине Мерлени завоевала "бронзу".



К слову, на летней Олимпиаде 2008 года в Пекине сборная Украины завоевала рекордное количество медалей за всю историю - 27 наград (7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых). Правда, затем наши спортсмены потеряли из-за допингового скандала пять медалей - их пришлось вернуть.

Но именно в Пекине свое первое олимпийское "золото" завоевал Василий Ломаченко. Сегодня он считается одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории.



В 2010-х успехи пошли на спад...

На летней Олимпиаде 2012 в Лондоне украинские спортсмены завоевали 20 медалей из них: 6 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых. Александр Усик завоевал олимпийское "золото" в тяжелом весе, а Василий Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом.



Однако после тех Игр результаты начали идти чуть-чуть на спад...

Так, на Олимпиаде 2016 года наши спортсмены завоевали всего 11 медалей. "Золото" Украине принесли лишь Сергей Чебан и Олег Верняев.

Каноист, к слову, в Рио завоевал свою третью олимпийскую медаль, но всем запомнилась лодка Чебана с патриотической раскраской.

Сергей Чебан (фото: old.omr.gov.ua)

Паралимпийцы всегда на высоте!

Наши паралимпийские спортсмены сравнительно не так давно берут участие в международных соревнованиях, но причин для гордости более чем достаточно.

За 20-летнюю историю участия в Летних Паралимпийских Играх сборная Украины завоевала 374 медали - из них 125 золотых, 115 серебряных и 134 бронзовых.

Зимние Игры принесли меньше медалей - "всего" 112. Но мы верим, что у наших спортсменов все получится, а количество наград - увеличится.

Паралимпиада 2016 в Рио-де-Жанейро, к слову, стала самой успешной в истории украинских спортсменов: на тех Играх они завоевали 117 медалей и заняли третье место в командном зачете.



Сейчас проходит Олимпиада в Токио, которую ждали долгих 5 лет. Пандемия коронавируса ужесточила правила, ввела много нововведений и ограничений в проведение мероприятий и в повседневную жизнь. Изменился даже девиз Олимпиады - "Быстрее, выше, сильнее - вместе" вместо "Быстрее, выше, сильнее".

Мы верим в громкие победы украинских спортсменов. Ведь именно благодаря им за время независимости Украины сине-желтый флаг поднимался на Олимпиадах и Паралимпиадах всех континентов, прославляя нашу страну на весь мир!