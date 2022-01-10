Золотой глобус 2022: все победители, рекорды и сенсации престижной премии

В этот раз 79-церемония прошла не только без красной дорожки, но и без прямого эфира, а актер О ен-су из уже культовой "Игры в кальмара" стал первым корейским актером, одержавшим победу на "Глобусе".

Главные призы и сенсации

Лучший драматический фильм - "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Лучшими актером и актрисой в драматическом фильме признаны Уилл Смит ("Король Ричард") и Николь Кидман ("В роли Рикардо").

Скриншот: Николь Кидман не узнать в роли Люсиль Болл

Лучший мюзикл - "Вестсайдская история" Стивена Спилберга.

Лучший иностранный фильм - "Сядь за руль" моей машины Рюсукэ Хамагути.

Лучший анимационным фильм - "Энканто".

Лучший драматический сериал - "Наследники".

Композитор Ханс Циммер получил награду за музыку к фильму Дюна Дени Вильнева, а лучшей песней назвали композицию Билли Айлиш "No Time to Die" из последней ленты Бондианы "Не время умирать".

Другие победители Золотого глобуса 2022:

Лучший сценарий - Кеннет Брана ("Белфаст")

Лучший актер в мюзикле или комедии - Эндрю Гарфилд ("Тик-так... БУМ!")

Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история")

Лучший актер второго плана - Коди Смит-Макфи ("Власть пса")

Лучшая актриса второго плана - Ариана ДеБос ("Вестсайдская история")

Лучший актер в драматическом сериале - Джереми Стронг ("Наследники")

Лучшая актриса в драматическом сериале - ЭмДжей Родригес ("Поза")

Лучший телесериал (мюзикл или комедия) - "Хитрости"

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал - "Подземная железная дорога"

Лучший актер в мюзикле или комедии - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Джин Смарт ("Хитрости")

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале - Майкл Китон ("Ломка")

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале - Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна")

Лучшая актриса второго плана - Сара Снук ("Наследники")

Отметим, что победа 77-летнего О Ен-су из "Игры в кальмара" сейчас главная новость в южнокорейских СМИ. Он первый корейский актер, получивший Золотой глобус.

Награда досталась за роль второго плана - игрока №001 О Иль Нама, старичка с опухолью головного мозга. И только в последней серии выяснется, что он и есть тот самый Хозяин - создатель смертельных игр.

Скриншот: О Ен-су из "Игры в кальмара"

Это важно знать

"Золотой глобус" (англ. Golden Globe Award) - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.

Премия вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В киноиндустрии считается второй по престижу премией после Оскара.