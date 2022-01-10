Золотой глобус 2022: все победители, рекорды и сенсации престижной премии

В Лос-Анджелесе были объявлены победители теле и кинопремии Золотой Глобус. Престижный приз получили топовые актеры, актрисы, режиссеры, продюсеры композиторы и другие причастные к производству фильмов и сериалов.
Чем уникально это событие для мира кино - читайте ниже в материале Styler.
В этот раз 79-церемония прошла не только без красной дорожки, но и без прямого эфира, а актер О ен-су из уже культовой "Игры в кальмара" стал первым корейским актером, одержавшим победу на "Глобусе".
Лучший драматический фильм - "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
Лучшими актером и актрисой в драматическом фильме признаны Уилл Смит ("Король Ричард") и Николь Кидман ("В роли Рикардо").
Скриншот: Николь Кидман не узнать в роли Люсиль Болл
Лучший мюзикл - "Вестсайдская история" Стивена Спилберга.
Лучший иностранный фильм - "Сядь за руль" моей машины Рюсукэ Хамагути.
Лучший анимационным фильм - "Энканто".
Лучший драматический сериал - "Наследники".
Композитор Ханс Циммер получил награду за музыку к фильму Дюна Дени Вильнева, а лучшей песней назвали композицию Билли Айлиш "No Time to Die" из последней ленты Бондианы "Не время умирать".
Отметим, что победа 77-летнего О Ен-су из "Игры в кальмара" сейчас главная новость в южнокорейских СМИ. Он первый корейский актер, получивший Золотой глобус.
Награда досталась за роль второго плана - игрока №001 О Иль Нама, старичка с опухолью головного мозга. И только в последней серии выяснется, что он и есть тот самый Хозяин - создатель смертельных игр.
Скриншот: О Ен-су из "Игры в кальмара"
"Золотой глобус" (англ. Golden Globe Award) - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.
Премия вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В киноиндустрии считается второй по престижу премией после Оскара.
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