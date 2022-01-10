Золотий глобус 2022: всі переможці, рекорди і сенсації престижної премії

У Лос-Анджелесі були оголошені переможці теле і кінопремії Золотий глобус. Престижний приз отримали топові актори, актриси, режисери, продюсери композитори та інші причетні до виробництва фільмів і серіалів.
Чим унікальна ця подія для світу кіно - читайте нижче в матеріалі Styler.
Цього разу 79-церемонія пройшла не тільки без червоної доріжки, але і без прямого ефіру, а актор О ен-су з уже культової "Гри в кальмара" став першим корейським актором, який здобув перемогу на "Глобусі".
Найкращий драматичний фільм - "Влада пса" новозеландського режисера Джейн Кемпіон з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі.
Найкращими актором і актрисою у драматичному фільмі визнані Вілл Сміт ("Король Річард") і Ніколь Кідман ("В ролі Рікардо").
Скріншот: Ніколь Кідман не впізнати в ролі Люсіль Болл
Найкращий мюзикл - "Вестсайдська історія" Стівена Спілберга.
Найкращий іноземний фільм - "Сядь за кермо" моєї машини Рюсуке Хамагуті.
Найкращий анімаційним фільм - "Енканто".
Найкращий драматичний серіал - "Спадкоємці".
Композитор Ханс Циммер отримав нагороду за музику до фільму Дюна Дені Вільнева, а кращою піснею назвали композицію Біллі Айліш "No Time to Die№" з останньої стрічки Бондіани "Не час вмирати".
Відзначимо, що перемога 77-річного О Ен-су з "Гри в кальмара" зараз головна новина в південнокорейських ЗМІ. Він перший корейський актор, який отримав Золотий глобус.
Нагорода дісталася за роль другого плану - гравця №001 О Іль Нама, стариганя з пухлиною головного мозку. І тільки в останній серії з'ясується, що він і є той самий Господар - творець смертельних ігор.
Скріншот: О Ен-су з "Гри в кальмара"
"Золотий глобус" (англ. Golden Globe Award) - американська премія, що присуджується голлівудською Асоціацією іноземної преси з 1944 року за роботи в кінофільмах і телевізійних картинах.
Премія вручається щороку в січні за результатами голосування приблизно 90 міжнародних журналістів, що живуть в Голлівуді. У кіноіндустрії вважається другою за престижем премією після Оскара.
Раніше ми писали, де дивитися український фільм "Погані дороги", що претендує на "Оскар".