Золотий глобус 2022: всі переможці, рекорди і сенсації престижної премії

Цього разу 79-церемонія пройшла не тільки без червоної доріжки, але і без прямого ефіру, а актор О ен-су з уже культової "Гри в кальмара" став першим корейським актором, який здобув перемогу на "Глобусі".

Головні призи та сенсації

Найкращий драматичний фільм - "Влада пса" новозеландського режисера Джейн Кемпіон з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі.

Найкращими актором і актрисою у драматичному фільмі визнані Вілл Сміт ("Король Річард") і Ніколь Кідман ("В ролі Рікардо").

Скріншот: Ніколь Кідман не впізнати в ролі Люсіль Болл

Найкращий мюзикл - "Вестсайдська історія" Стівена Спілберга.

Найкращий іноземний фільм - "Сядь за кермо" моєї машини Рюсуке Хамагуті.

Найкращий анімаційним фільм - "Енканто".

Найкращий драматичний серіал - "Спадкоємці".

Композитор Ханс Циммер отримав нагороду за музику до фільму Дюна Дені Вільнева, а кращою піснею назвали композицію Біллі Айліш "No Time to Die№" з останньої стрічки Бондіани "Не час вмирати".

Інші переможці Золотого глобуса 2022:

Найкращий сценарій - Кеннет Брана ("Белфаст")

Найкращий актор в мюзиклі або комедії - Ендрю Гарфілд ("Тік-так... БУМ!")

Найкраща актриса в мюзиклі або комедії - Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія")

Найкращий актор другого плану - Коді Сміт-МакФі ("Влада пса")

Найкраща актриса другого плану - Аріана ДеБос ("Вестсайдська історія")

Найкращий актор в драматичному серіалі - Джеремі Стронг ("Спадкоємці")

Найкраща актриса в драматичному серіалі - Емджей Родрігес ("Поза")

Найкращий телесеріал (мюзикл або комедія) - "Хитрість"

Найкращий телефільм, серіал або міні-серіал - "Підземна залізниця"

Найкращий актор в мюзиклі або комедії-Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")

Найкраща актриса в мюзиклі або комедії - Джин Смарт ("Хитрість")

Найкращий актор в телефільмі, серіалі або міні-серіалі - Майкл Кітон ("Ломка")

Найкраща актриса в телефільмі, серіалі або міні-серіалі - Кейт Вінслет ("Мейр з Істтауна")

Найкраща актриса другого плану - Сара Снук ("Спадкоємець")

Відзначимо, що перемога 77-річного О Ен-су з "Гри в кальмара" зараз головна новина в південнокорейських ЗМІ. Він перший корейський актор, який отримав Золотий глобус.

Нагорода дісталася за роль другого плану - гравця №001 О Іль Нама, стариганя з пухлиною головного мозку. І тільки в останній серії з'ясується, що він і є той самий Господар - творець смертельних ігор.

Скріншот: О Ен-су з "Гри в кальмара"

Це важливо знати

"Золотий глобус" (англ. Golden Globe Award) - американська премія, що присуджується голлівудською Асоціацією іноземної преси з 1944 року за роботи в кінофільмах і телевізійних картинах.

Премія вручається щороку в січні за результатами голосування приблизно 90 міжнародних журналістів, що живуть в Голлівуді. У кіноіндустрії вважається другою за престижем премією після Оскара.