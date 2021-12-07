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"Погані дороги": где уже сейчас смотреть украинский фильм, претендующий на "Оскар"

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 19:44
"Погані дороги": где уже сейчас смотреть украинский фильм, претендующий на "Оскар" Коллаж РБК-Украина: украинский фильм "Погані дороги" претендует на "Оскар"
Автор: Светлана Мащенко

Фильм "Погані дороги" режиссера Натальи Ворожбит вошел в лонг-лист "Оскара" в категории "Лучший иностранный фильм".

О чем этот фильм и где его можно посмотреть уже сейчас - читайте ниже в материале Styler.

Сейчас в лонг-листе 93 картин в этой категории, а 21 декабря будет объявлен шорт-лист, куда попадут лишь 15 кинокартин.

Где можно уже сейчас просмотреть ленту

"Погані дороги" - это пять новелл об отношениях на фоне войны на Востоке Украины. С 1 декабря кандидат на премию "Оскар" выходит онлайн.

Лента доступна для просмотра на платформах:

  • OLL.TV - здесь действует пробная подписка за 1 грн на 7 дней, далее по тарифам.
  • Sweet.tv - пробная подписка бесплатная.
  • Takflix - посмотреть можно за 75 грн.

Также "Погані дороги" можно посмотреть бесплатно на YouTube.

О чем "Погані дороги"

Это полнометражный режиссерский дебют Наталки Ворожбит, автора сериала "Спіймати Кайдаша" и фильма "Киборги".

В основу ленты легла ее одноименная пьеса, которую ставили в Лондоне и Киеве. Картина состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.

Интересно, что сценарий создан на основе документальных историй, собранных автором на Востоке Украины во время работы над фильмом "Киборги".

Мировая премьера драмы состоялась в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля в 2020 году, где она была отмечена второй по престижности наградой - премией Circolo del Cinema di Verona как "самая инновационная лента в конкурсе".

В Украине лента также получила ряд наград: три премии "Киноколо" (Открытие года, Лучший актер и Лучшая актриса) и пять "Золотых Дзиг" (Открытие года, Лучшие мужская и женская роли второго плана, Лучшая мужская роль, Лучший сценарий).

Как выбирают фильм на "Оскар" от Украины

Согласно правилам Американской киноакадемии, каждая страна может выдвинуть один фильм в год в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

В Украине отбором фильма-представителя страны занимается УОК.

Его члены рассматривают каждый фильм, представленный в комитет, обсуждают его и голосуют по определенным критериям, учитывая художественную ценность, культурную значимость, отличия фильма на международных кинофестивалях класса "А" и перспективы его прохождения оскаровской процедуры.

После того, как выбор сделан, фильм отправляется на рассмотрение Американской киноакадемии, которая впоследствии формирует лонг-лист с перечнем лент, которые прошли технический отбор на соответствие правилам Американской киноакадемии.

Это еще не номинация, как многие считают, ведь следующий шаг - формирование шорт-листа. И только после этого путем анонимного голосования определяется финальный перечень именно номинантов.

Параллельно с этим происходит промокампания ленты и ее дистрибуция в США. Чем больший резонанс у фильма, чем он более узнаваем, тем больше имеет шансов на попадание в шорт-лист.

Украина пробует пробиться на "Оскар" более 10 лет

С 2011 года Украина предпринимала восемь попыток преодолеть путь к номинации на "Оскар". Столько раз Оскаровский комитет выбирал фильмы на соискание премии. Но ни один из них не попал в шорт-лист.

Раньше мы писали об украинцах, которые уже получили премию "Оскар".

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