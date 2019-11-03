В Золотом появился российский флаг: что происходит

В районе разведения сил в населенном пункте Золотое-5 Луганской области вывесили российский флаг во время приезда депутата Госдумы. Об этом заявил ветеран с позывным "Чернобыль".

Он сообщил, что сегодня, 3 ноября, несколько часов назад закончился так называемый "желтый режим" в Золотом-4 и началось официальное разминирование.

Скриншот с видео

При этом в это время в Золотом-5, к которому у украинской стороны нет доступа, приехал депутат российской Госдумы Алексей Журавлев с компанией журналистов. Во время интервью депутата было видно, что российская сторона вывесила свой флаг.

Украинский боец считает, что по этому видео четко видно, что Россия не имеет намерения отступать от своих намерений касательно оккупированного Донбасса.

Разведение сил в Золотом (видео: YouTube/Національний Корпус)

"Мы продолжаем находится в селе Золотое и не допустим капитуляции. Также наша инициатива "Последний блокпост" расширяется и по остальным населенным пунктам, где планируется так называемое разведение войск. Скоро все увидите, ждите видео", - отметил ветеран.

Напомним, что разминирование в Золотом продлится до 9 ноября. Специалисты проводят техническое обследование. Они разминируют дороги и обочины, осуществляют очистку местности, которая загрязнена взрывоопасными предметами.