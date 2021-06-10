"Золотое" подсолнечное масло: сколько стоит продукт и будет ли дорожать дальше

В Украине за последние полгода почти вдвое выросла цена на важный сырьевой продукт - подсолнечное масло. Если еще недавно бутылка стоила около 40 гривен, то теперь около 70-ти, а то и больше. Что будет со стоимостью масла, и почему оно дорожает - читайте ниже в нашем материале.

Об этом говорится в сюжете Сніданку з 1+1.

Сейчас в супермаркетах Киева за полулитровую бутылку масла просят 40 гривен, 900 мл обойдется в 70, Три литра - около 220 грн.

В целом стоимость стандартной бутылки варьируется на отметке 70 грн. По словам экономиста Олега Пендзина это связано с повышением спроса на масло на мировом рынке. Причем виноват прошлогодний неурожай.

"Меньший общий объем семян подсолнечника, ибо неблагоприятные погодные условия. Увеличилась минимальная стоимость на 22%. Она автоматически изменила расходы на оплату труда, энергоносители выросли", - говорит эксперт.

По словам агрария Назара Дячука, который занимается выращиванием подсолнечника десяток лет, в прошлом году был неурожай - менее 30 миллионов тонн на всю страну.

"Часть юга практически выгорела: там не было подсолнечника. Западная Украина немного большую имела урожайность - от трех до четырех. Не хватало сырья, поэтому выросла цена", - пояснил аграрий.

Почему дорожают продукты в Украине

За последний год стоимость продуктов питания в среднем выросла на 10%. Особенно выросли "сырьевые" продукты: зерновые, подсолнечное масло и сахар. Также подорожали яйца и фрукты.

Эксперты говорят, что на стоимости сказалась ситуация на внешних рынках, а также рост спроса в Украине.

К примеру, подорожание сахара произошло из-за снижения его производства в Украине, что связано с низким урожаем свеклы. А яйца подорожали вследствие повышения цен на корма после подорожания зерна.