"Золота" соняшникова олія: скільки коштує продукт і чи дорожчатиме далі

В Україні за останні півроку майже вдвічі зросла ціна на важливий сировинний продукт - соняшникову олію. Якщо ще недавно пляшка коштувала близько 40 гривень, то тепер близько 70-ти, а то й більше. Що буде з вартістю олії, і чому вона дорожчає - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це говориться у сюжеті Сніданку з 1+1.

Зараз в супермаркетах Києва за півлітрову пляшку олії просять 40 гривень, 900 мл обійдеться в 70, Три літри - близько 220 грн.

В цілому вартість стандартної пляшки варіюється на позначці 70 грн. За словами економіста Олега Пендзіна це пов'язано з підвищенням попиту на олію на світовому ринку. Причому винний торішній неврожай.

"Менший загальний обсяг насіння соняшнику, бо несприятливі погодні умови. Збільшилася мінімальна вартість на 22%. Вона автоматично змінила витрати на оплату праці, енергоносії зросли", - говорить експерт.

За словами аграрія Назара Дячука, який займається вирощуванням соняшнику десяток років, минулого року був неврожай - менше 30 мільйонів тонн на всю країну.

"Частина півдня практично вигоріла: там не було соняшнику. Західна Україна трохи більшу мала врожайність - від трьох до чотирьох. Не вистачало сировини, тому зросла ціна", - пояснив аграрій.

Чому дорожчають продукти в Україні

За останній рік вартість харчових продуктів в середньому зросла на 10%. Особливо зросли "сировинні" продукти: зернові, соняшникова олія і цукор. Також подорожчали яйця і фрукти.

Експерти кажуть, що на вартості позначилася ситуація на зовнішніх ринках, а також зростання попиту в Україні.

Наприклад, подорожчання цукру відбулося через зниження його виробництва в Україні, що пов'язано з низьким урожаєм буряка. А яйця подорожчали внаслідок підвищення цін на корми після подорожчання зерна.