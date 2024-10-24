Золотистий ретривер і лабрадор-ретрівер: в чому різниця?
Лабрадор-ретрівер і золотистий ретривер - дві популярні породи собак, які відомі своїм добрим характером. Хоча вони мають багато спільних рис, таких як дружність і терпіння, між ними багато різниці.
РБК-Україна (проект Styler) розказує, за якими ознаками відрізняти золотистого ретривера та лабрадор-ретривера.
Що спільного між лабрадором-ретривером і золотистим ретривером
Лабрадор-ретривери та золотисті ретривери мають багато спільного, що робить їх популярними собаками для сімей.
Що спільного між лабрадорами та золотистими ретриверами:
- Активність та енергія. Ці породи активні, люблять проводити час на свіжому повітрі та чудово підходять для активних сімей.
- Простір для життя. Обидві породи найкраще почуваються в просторих умовах, тому великий обгороджений двір стане ідеальним місцем для їхнього життя.
- Сімейні вихованці. Ці собаки чудово підходять для сімей з дітьми, особливо якщо їх соціалізувати в ранньому віці. Вони відомі своєю терпимістю та приязністю.
- Соціальність. І лабрадори і золотисті ретривери легко ладнають з іншими домашніми тваринами, що робить їх відмінними компаньйонами.
- Спортивні навички. Обидві породи мають природні здібності до плавання, адже були виведені для полювання на водоплавну дичину. Однак важливо навчити їх добре плавати, щоб забезпечити безпеку у воді.
- Тривалість життя. Лабрадори та золотисті ретривери зазвичай живуть від 10 до 12 років, що є середньою тривалістю життя для великих порід.
Однак варто пам'ятати про деякі спільні проблеми зі здоров'ям. Обидві породи мають схильність до алергій і проблем із суглобами, такими як дисплазія коліна і тазостегнового суглоба.
Крім цього, лабрадори схильні до ожиріння, а золотисті ретривери - до раку та часто мають вроджені вади серця.
В чому різниця між породами
Лабрадор-ретривери та золотисті ретривери, хоча і є близькими породами, мають різне походження. Лабрадори з'явилися на острові Ньюфаундленд, в східній провінції Канади, тоді як золотисті ретривери мають три різні підвиди, які походять з Великобританії, Сполучених Штатів та Канади.
При спостереженні за цими собаками можна помітити деякі схожості, але також є ключові риси, які допомагають їх відрізнити. А саме:
- Морда та форма тіла. Золотисті ретривери мають вужчу і тоншу щелепу, тоді як лабрадори відрізняються ширшою щелепою.
- Шерсть і линяння. Як представники порід з подвійною шерстю вони линяють щонайменше двічі на рік. Проте золотистий ретривер залишає більше волосся в домі. А гладка шерсть лабрадорів дозволяє їм легше плавати у воді.
- Характер та енергія. Обидві породи характеризуються енергійністю і доброзичливістю, що робить їх ідеальними компаньйонами для активних сімей.
Попри схожість, золотистий ретривер і лабрадор - це не одне й те саме. Є також змішана порода під назвою голдадор, яка походить від поєднання генів золотистого та лабрадора-ретриверів.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Daily Paws, the Spruce Pets.