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Золотистый ретривер и лабрадор-ретривер: в чем разница?

Четверг 24 октября 2024 21:30
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Золотистый ретривер и лабрадор-ретривер: в чем разница? В чем разница между породами лабрадор и голден-ретривер (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Лабрадор-ретривер и золотистый ретривер - две популярные породы собак, известные своим хорошим характером. Хотя у них много общих черт, таких как дружественность и терпение, между ними много разницы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, по каким признакам отличать золотистого ретривера и лабрадор-ретривера.

Что общего между лабрадором-ретривером и золотистым ретривером

Лабрадор-ретриверы и золотистые ретриверы имеют много общего, что делает их популярными собаками для семей.

Что общего между лабрадорами и золотистыми ретриверами:

  • Активность и энергия. Эти породы активны, любят проводить время на свежем воздухе и отлично подходят для активных семей.
  • Пространство для жизни. Обе породы лучше чувствуют себя в просторных условиях, поэтому большой огороженный двор станет идеальным местом для их жизни.
  • Семейные питомцы. Эти собаки отлично подходят для семей с детьми, особенно если их социализировать в раннем возрасте. Они известны своей терпимостью и дружелюбием.
  • Социальность. И лабрадоры и золотистые ретриверы легко ладят с другими домашними животными, что делает их отличными компаньонами.
  • Спортивные навыки. Обе породы обладают естественными способностями к плаванию, ведь были выведены для охоты на водоплавающую дичь. Однако важно научить их хорошо плавать, чтобы обеспечить безопасность в воде.
  • Продолжительность жизни. Лабрадоры и золотистые ретриверы обычно живут от 10 до 12 лет, что является средней продолжительностью жизни больших пород.

Однако следует помнить о некоторых общих проблемах со здоровьем. Обе породы склонны к аллергиям и проблемам с суставами, такими как дисплазия колена и тазобедренного сустава.

Кроме этого, лабрадоры подвержены ожирению, а золотистые ретриверы - раку и часто имеют врожденные пороки сердца.

В чем разница между породами

Лабрадор-ретриверы и золотистые ретриверы, хотя и являются близкими породами, имеют разное происхождение. Лабрадоры появились на острове Ньюфаундленд, в восточной провинции Канады, тогда как золотистые ретриверы имеют три разных подвида, происходящих из Великобритании, Соединенных Штатов и Канады.

При наблюдении за этими собаками можно заметить некоторые сходства, но также есть ключевые черты, помогающие их отличить. А именно:

  • Морда и форма тела. Золотистые ретриверы имеют более узкую и тонкую челюсть, в то время как лабрадоры отличаются более широкой.
  • Шерсть и линька. Как представители пород с двойной шерстью они линяют по меньшей мере дважды в год. Однако золотистый ретривер оставляет больше волос в доме. А гладкая шерсть лабрадоров позволяет им легче плавать в воде.
  • Характер и энергия. Обе породы характеризуются энергичностью и дружелюбием, что делает их идеальными компаньонами для активных семей.

Несмотря на сходство, золотистый ретривер и лабрадор - это не одно и то же. Есть также смешанная порода под названием голдадор, которая происходит от смешивания генов золотистого и лабрадора-ретривера.

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При написании материала были использованы источники: Daily Paws, the Spruce Pets.

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