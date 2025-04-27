Золоте правило: коли можна прати кольорові та білі речі разом, а коли - ні

Чому завжди радять прати окремо?

Відокремлення білих і кольорових речей - не просто звичка, а основне правило, яке рятує улюблений одяг. Усе через фарбу: яскраві речі можуть "линяти", особливо під час перших прань. Якщо ви кинете білу сорочку до червоної кофти, отримаєте рожеву річ. Білизна тьмяніє, кольори змішуються - і це важко виправити.

Окрім кольору, важлива й температура води. Білі речі краще прати у теплій воді, щоб видалити плями та зберегти свіжість. А от кольоровий одяг - у холодній, інакше він швидко втратить насиченість. Тому одне прання на все - часто помилка, яку потім складно виправити.

Коли можна ризикнути?

Іноді все ж таки є шанс об’єднати прання без шкоди для речей - головне, знати умови.

По-перше, звертайте увагу на тип тканини. Синтетичні матеріали (як-от поліестер чи нейлон) зазвичай краще тримають фарбу, ніж бавовна чи льон.

По-друге, зробіть простий тест: замочіть яскраву річ у воді на кілька хвилин. Якщо вода забарвиться - не ризикуйте. Також перевірте етикетку: напис "colorfast" або "pre-washed" означає, що річ стійка до линяння. Але навіть тоді краще не змішувати з білими речами, якщо ви не впевнені.

Зазвичай білі та кольорові речі треба прати окремо, але є і винятки (фото: Freepik.com)

Як мінімізувати ризики?

Якщо ви все ж хочете зекономити час і випрати речі разом, дотримуйтеся кількох правил. Для початку, оберіть холодну воду - саме вона найменше провокує виділення фарби.

Далі - використовуйте спеціальні вкладиші, так звані "пастки кольору". Вони вбирають фарбу, що вивільняється під час прання, і запобігають її потраплянню на інші речі.

Також варто вибрати делікатний, кольорозахисний пральний засіб. Він м’якше діє на тканину і зменшує ризик знебарвлення чи пошкодження волокон. А після прання краще не сушіть речі на високих температурах: гаряче повітря може зруйнувати кольори та деформувати тканину.

Основне правило, яке не варто ігнорувати

Найкраще, що ви можете зробити - не лінуватися і сортувати речі. Навіть якщо дуже поспішаєте. Біле з білим, темне з темним, пастельні тони - окремо. Це збереже не лише колір, а й форму улюбленого одягу.

У деяких випадках допустиме об'єднання білих і дуже світлих речей, як-от блідо-блакитних чи рожевих. Але завжди є ризик, і краще перестрахуватися. Дотримуйтеся простого золотого правила: коли сумніваєтеся - періть окремо. Це невелика жертва заради довговічності вашого гардероба.