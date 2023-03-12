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Золотая малина 2022: назван самый худший фильм и актеры

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Воскресенье 12 марта 2023 12:40
Золотая малина 2022: назван самый худший фильм и актеры Список победителей Золотая малина 2022 (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В США прошла церемония награждения за самые неудачные и сомнительные достижения в кинематографе. В список 43 церемонии "Золотая малина" попали такие известные актеры, как Том Хенкс и Джаред Лето.

Какие фильмы и актеры были признаны самыми неудачными, сообщили на официальном сайте премии.

Худший фильм

Самым провальным фильмом по версии "Золотая малина 2022" стала драма "Блондинка" Эндрю Доминика о Мэрилин Монро. Сценарий к этому фильму также признали самым худшим.

Однако исполнительница главной роли Ана де Армас - номинирована на премию "Оскар", в категории "Лучшая актриса".

Остальные антипремии:

Худший актер - Джаред Лето ("Морбиус")

Худшая актриса - "Золотая малина" (За ошибочную номинацию. Сначала "Золотая малина" назвала худшей актрисой 13-летнюю Райан Киру Армстронг из фильма "Воспламеняющая взглядом". Однако после волны критики "Золотая малина" изменила правила по возрасту номинантов и иронически вручила антипремию себе).

Награда-откуп для исправившегося кинематографиста - Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"). В 2004 году был признан самым худшим актером, а в 2022 номинирован на "Оскар".

Худший актер второго плана - Том Хенкс ("Элвис")

Худшая актриса второго плана - Адриана Архона ("Морбиус")

Худшая экранная комбинация - Том Хенкс и его латексное лицо, а также бессмысленно смешной акцент в "Элвисе".

Худший римейк, сиквел или чужая идея - "Пиноккио" (От Дисней)

Худший сценарий - Эндрю Доминик "Блондинка"

Кстати, ранее мы сообщали о том, что совсем скоро состоится церемония награждения "Оскар". Кто вошел в список номинантов.

А еще мы писали о том, что объявили победителей Шевченковской премии 2023.

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