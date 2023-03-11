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Шевченківська премія-2023: оголошено переможців

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Україна, Субота 11 березня 2023 22:50
Шевченківська премія-2023: оголошено переможців Фото: оголошено переможців Шевченківської премії 2023 року (facebook.com/knpu.gov)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 березня, оголосили переможців Шевченківської премії 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Шевченківського комітету.

"Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців", - йшлось в заяві.

За даними комітету голосування проходило в таких номінаціях, як:

  • Література;
  • Публіцистика, журналістика;
  • Літературознавство і мистецтвознавство;
  • Музичне мистецтво;
  • Кіномистецтво.

За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України.

"Рішення Комітету за результатами третього туру оприлюднюємо на офіційному веб-сайті Комітету", - пояснили в комісії.

Переможцями цьогорічної премії стали:

  • Калитко Катерина, поетеса - за книгу поезій "Орден мовчальниць";
  • Компаніченко Тарас, Бережнюк Максим, Данилейко Северин, Крисько Ярослав, Охрімчук Сергій, виконавці гурту "Хорея Козацька" - за аудіоальбом "Пісні Української революції";
  • Назаренко Михайло, літературознавець – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах;
  • Портніков Віталій, журналіст - за публіцистичні статті та виступи останніх років;
  • Цілик Ірина, режисерка - за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Зауважимо, що вперше за багато років Національну премію імені Тараса Шевченка не вручили 9 березня, у день народження поета. Натомість в комітеті заявили, що додадуть в кожній номінації премію "За внесок у перемогу" та оголосять усіх переможців 22 травня.

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