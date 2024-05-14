"Золота Дзиґа" 2024. Стало відомо, які стрічки змагаються у категорії "Найкращий фільм"

Українське об'єднання експертів і професіоналів у галузі кіно та кіновиробництва - Українська кіноакадемія - оголосило номінантів на VIII Національну кінопремію "Золота Дзиґа" 2024 року.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу кіноакадемії розповідає, які стрічки стали номінантами цього року у категорії "Найкращий фільм".