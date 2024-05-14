ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Золота Дзиґа" 2024. Стало відомо, які стрічки змагаються у категорії "Найкращий фільм"

Вівторок 14 травня 2024 16:08
UA EN RU
"Золота Дзиґа" 2024. Стало відомо, які стрічки змагаються у категорії "Найкращий фільм" "Золота Дзиґа" 2024 оголосила номінантів на "Найкращий фільм" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Українське об'єднання експертів і професіоналів у галузі кіно та кіновиробництва - Українська кіноакадемія - оголосило номінантів на VIII Національну кінопремію "Золота Дзиґа" 2024 року.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу кіноакадемії розповідає, які стрічки стали номінантами цього року у категорії "Найкращий фільм".

Трійка лідерів за кількістю номінацій

Згідно з повідомленням Української кіноакадемії, перелік номінантів на VIII Національну кінопремію "Золота Дзиґа" було сформовано із довгого списку, до якого увійшло 50 робіт.

Лідером за кількістю номінацій став фільм "Ля Палісіада" - він представлений у 14 категоріях.

За ним слідує стрічка "Довбуш" - 13 номінацій.

Замикає трійку лідерів фільм "Уроки толерантності" - 8 номінацій.

Номінанти у категорії "Найкращий фільм"

У категорії "Найкращий фільм" за "Золоту Дзиґу" змагаються:

  • "Довбуш" (продюсери - Максим Асадчий, Данило Білак, режисер - Олесь Санін)

  • "Ля Палісіада" (продюсери - Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук, режисер - Філіп Сотниченко)

  • "Уроки толерантності" (продюсер - Сергій Лавренюк, режисер - Аркадій Непиталюк)

  • "Як там Катя?" (продюсери - Ольга Матат, Влад Дудко, Сергій Коннов, режисер - Крістіна Тинькевич)

Уточнюється, що оголошення номінантів відбудеться у декілька етапів на сторінках Української академії 14 травня впродовж дня.

"Слідкуйте за нашими оновленнями, аби не пропустити жодну з номінацій!" - підсумували у кіноакадемії.

&quot;Золота Дзиґа&quot; 2024. Стало відомо, які стрічки змагаються у категорії &quot;Найкращий фільм&quot;

Цьогорічні номінанти у категорії "Найкращий фільм" (скріншот: facebook.com/uafilmacademy)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які фільми увійшли у лонглист "Золотої Дзиґи" поточного року.

Читайте також, як і чому Алан Бадоєв "розніс" український фестиваль "Золота Дзиґа".

Читайте РБК-Україна в Google News
Кінопродукція в Україні Фільми
NEWS
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен