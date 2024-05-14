"Золота Дзиґа" 2024. Стало известно, какие ленты соревнуются в категории "Лучший фильм"

Украинское объединение экспертов и профессионалов в области кино и кинопроизводства - Украинская киноакадемия - объявило номинантов на VIII Национальную кинопремию "Золота Дзиґа" 2024 года.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу киноакадемии рассказывает, какие фильмы стали номинантами этого года в категории "Лучший фильм".

Тройка лидеров по количеству номинаций

Согласно сообщению Украинской киноакадемии, перечень номинантов на VIII Национальную кинопремию "Золота Дзиґа" был сформирован из длинного списка, в который вошли 50 работ.

Лидером по количеству номинаций стал фильм "Ля Палісіада" - он представлен в 14 категориях.

За ним следует лента "Довбуш" - 13 номинаций.

Замыкает тройку лидеров фильм "Уроки толерантності" - 8 номинаций.

Номинанты в категории "Лучший фильм"

В категории "Лучший фильм" за "Золоту Дзиґу" соревнуются:

"Довбуш" (продюсеры - Максим Асадчий, Данило Билак, режиссер - Олесь Санин)

"Ля Палісіада" (продюсеры - Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, режиссер - Филипп Сотниченко)

"Уроки толерантності" (продюсер - Сергей Лавренюк, режиссер - Аркадий Непиталюк)

"Як там Катя?" продюсеры - Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, режиссер - Кристина Тинькевич)

Уточняется, что оглашение номинантов состоится в несколько этапов на страницах Украинской академии 14 мая в течение дня.

"Следите за нашими обновлениями, чтобы не пропустить ни одну из номинаций!" - подытожили в киноакадемии.

Нынешние номинанты в категории "Лучший фильм" (скриншот: facebook.com/uafilmacademy)