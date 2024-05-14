"Золота Дзиґа" 2024. Стало известно, какие ленты соревнуются в категории "Лучший фильм"
Украинское объединение экспертов и профессионалов в области кино и кинопроизводства - Украинская киноакадемия - объявило номинантов на VIII Национальную кинопремию "Золота Дзиґа" 2024 года.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу киноакадемии рассказывает, какие фильмы стали номинантами этого года в категории "Лучший фильм".
Тройка лидеров по количеству номинаций
Согласно сообщению Украинской киноакадемии, перечень номинантов на VIII Национальную кинопремию "Золота Дзиґа" был сформирован из длинного списка, в который вошли 50 работ.
Лидером по количеству номинаций стал фильм "Ля Палісіада" - он представлен в 14 категориях.
За ним следует лента "Довбуш" - 13 номинаций.
Замыкает тройку лидеров фильм "Уроки толерантності" - 8 номинаций.
Номинанты в категории "Лучший фильм"
В категории "Лучший фильм" за "Золоту Дзиґу" соревнуются:
- "20 днів у Маріуполі" (режиссер - Мстислав Чернов)
- "Довбуш" (продюсеры - Максим Асадчий, Данило Билак, режиссер - Олесь Санин)
- "Ля Палісіада" (продюсеры - Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, режиссер - Филипп Сотниченко)
- "Уроки толерантності" (продюсер - Сергей Лавренюк, режиссер - Аркадий Непиталюк)
- "Як там Катя?" продюсеры - Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, режиссер - Кристина Тинькевич)
Уточняется, что оглашение номинантов состоится в несколько этапов на страницах Украинской академии 14 мая в течение дня.
"Следите за нашими обновлениями, чтобы не пропустить ни одну из номинаций!" - подытожили в киноакадемии.
Нынешние номинанты в категории "Лучший фильм" (скриншот: facebook.com/uafilmacademy)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие фильмы вошли в лонглист "Золотої Дзиґи" в текущем году.
Читайте также, как и почему Алан Бадоев "разнес" украинский фестиваль "Золота Дзиґа".