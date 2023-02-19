Зодіакальні пари, союз яких благословили небеса: таких лише п'ять

Астрологи ділять людей, народжених у певні дати, на знаки Зодіаку, і складають для них гороскоп , виходячи з певних спільних рис характеру. Навіть сумісність різних знаків в стосунках вони навчилися рахувати. А деякі пари настільки підходять один одному, що про них кажуть - благословенні небесами.

Діва і Телець

Діва буде натхненна і заінтригована позитивним підходом Тельця до життя. Вона буде в блаженстві, перебуваючи з тим, ким настільки захоплюється. Зі свого ж боку, Діва дозволить Тельцю залишатися приземленим.

Ці два знаки врівноважують один одного і приносять гармонію у стосунки. Вони приділяють увагу і підтримують інтерес один в одному. Діва і Телець - обидва земні знаки. Це допомагає їм зрозуміти ідеали та бажання один одного. Між ними міцна дружба і ділове партнерство. Але в романтичному сенсі вони відчувають зв'язок, як ніхто інший.

Близнюки і Водолій

Близнюки і Водолій здатні створити неймовірне романтичне партнерство. Вони врівноважують один одного. Близнюки можуть бути вкрай нерішучими і розсіяними, Водолій же - абсолютна протилежність.

Вони потребують один одного, щоб доповнити один одного і досягти поставлених цілей. Близнята привносять гумор і розслаблення у зв'язок, в той час як Водолій показує Близнюкам маршрут до мети. Їх зв'язок глибше, ніж здається на перший погляд, і пристрасть утримує любов навіть у важкі часи.

Стрілець і Овен

Коли Стрілець і Овен сходяться разом, життя стає однією великою пригодою. Обидва знаки - шукачі пригод, мрійники і цінителі свободи. Вони підтримуватимуть ідеї один одного та вестимуть глибокі та змістовні розмови.

Це споріднені душі за рівнем інтелекту. Вони розуміють один одного без слів і ніколи не нудьгують разом, працюючи як єдиний організм. Замість того, щоб складати індивідуальні плани, вони об'єднують свої цілі і йдуть до них рука об руку.

Рак і Терези

Рак і Терези - приголомшливе поєднання. Якщо Рак надзвичайно емоційний, Терези врівноважені. Терези жадають уваги, а Рак більш ніж щасливий віддати їм всю свою любов і прихильність.

Обидва легко зав'язують не тільки відносини, але і дружбу. Обидва глибоко чутливі люди, які отримують величезне задоволення від того, що партнер може зрозуміти їх на більш глибокому рівні. Вони жадають пристрасті, і саме вона згуртовує їх разом.

Терези і Близнюки

Союз між Терезами і Близнюками заснований на найсильнішому інтелектуальному зв'язку. Обидва знаки відносяться до стихії Повітря і потребують розумової стимуляції

Вони люблять отримувати нові знання, чим підживлюють інтерес один одного. Ці знаки також чудово розуміють і приймають інших людей. Вони уважні один до одного і завжди допоможуть, коли це необхідно.