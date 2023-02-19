Зодиакальные пары, союз которых благословили небеса: таких только пять

Астрологи делят людей, рожденных в определенные даты, на знаки Зодиака и составляют для них гороскоп , исходя из определенных общих черт характера. Даже совместимость разных знаков в отношениях они научились считать. А некоторые пары настолько подходят друг другу, что о них говорят – благословлены небесами.

Кто они, эти счастливчики, пишет Telegram -канал Гороскоп и мотивация.

Дева и Телец

Дева будет вдохновлена и заинтригована положительным подходом Тельца к жизни. Она будет в блаженстве, пребывая с тем, кем настолько увлекается. Со своей же стороны Дева позволит Тельцу оставаться приземленным.

Эти два знака уравновешивают друг друга и приносят гармонию в отношениях. Они уделяют внимание и поддерживают интерес друг в друге. Дева и Телец – оба земных знака. Это помогает им понять идеалы и желания друг друга. Между ними крепкая дружба и деловое партнерство. Но в романтическом смысле они чувствуют связь как никто другой.

Близнецы и Водолей

Близнецы и Водолей способны создать невероятное романтическое партнерство. Они уравновешивают друг друга. Близнецы могут быть крайне нерешительными и рассеянными, Водолей же – абсолютная противоположность.

Они нуждаются друг в друге, чтобы дополнить друг друга и достичь поставленных целей. Близнецы привносят юмор и расслабление в связь, в то время как Водолей показывает Близнецам маршрут к цели. Их связь глубже, чем кажется на первый взгляд, и страсть удерживает любовь даже в трудные времена.

Стрелец и Овен

Когда Стрелец и Овен сходятся вместе, жизнь становится одним большим приключением. Оба знака – искатели приключений, мечтатели и ценители свободы. Они будут поддерживать идеи друг друга и вести глубокие и содержательные разговоры.

Это родственные души по уровню интеллекта. Они понимают друг друга без слов и никогда не скучают вместе, работая как единый организм. Вместо того чтобы составлять индивидуальные планы, они объединяют свои цели и идут к ним рука об руку.

Рак и Весы

Рак и Весы – потрясающее сочетание. Если Рак очень эмоционален, Весы уравновешены. Весы жаждут внимания, а Рак более чем счастлив отдать им всю свою любовь и привязанность.

Оба легко завязывают не только отношения, но и дружбу. Оба глубоко чувствительные люди, получающие огромное удовольствие от того, что партнер может понять их на более глубоком уровне. Они жаждут страсти, и именно она сплачивает их вместе.

Весы и Близнецы

Союз между Весами и Близнецами основан на сильнейшей интеллектуальной связи. Оба знака относятся к стихии Воздуха и нуждаются в умственной стимуляции.

Они любят получать новые знания, чем подпитывают интерес друг друга. Эти знаки прекрасно понимают и принимают других людей. Они внимательны друг к другу и всегда помогут, когда это необходимо.