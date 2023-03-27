Знущання з тварин: у Києві відкрили справу через експеримент викладача вишу на уроці
Волонтери у Києві звернули увагу на факт знущання з тварин на практичних заняттях на факультеті ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів та природокористування (НУБіП), та закликали до розголосу.
Як на ситуацію відреагували правоохоронці - читайте у матеріалі нижче.
Йдеться про нещодавній екскремент на заняттях столичного вишу, під час якого викладач демонстрував студентам 2 курси механізми рефлекторної зупинки дихання під впливом аміаку на рецептори слизової оболонки - на живому кролику без використання анестезії.
Як наголошують у громадській організації URSA на сторінці у Facebook, цим було порушено українське законодавство. Так, ст. 26 закону про захист тварин від жорстокого поводження забороняє проведення на тваринах демонстрацій у навчальних цілях, якщо вони можуть бути проведені на неживих об'єктах, зокрема, демонстрації рефлекторної діяльності організму.
"Більше того, студенти університету повідомили, що неодноразово просили викладачів припинити знущання з тварин, спираючись на те, що навіть у підручниках зазначено, що всі дослідження на живих істотах мають проводитись під анестезією, чого викладачі не дотримуються і регулярно катують тварин для експериментів", - йдеться у публікації.
За словами волонтерів, викладачі у відповідь заявили студентам, що "тільки так можна навчитися".
Зазначимо, що результати цього експерименту були оприлюднені 11 березня на офіційному сайті університету, а також на його сторінці в соцмережі з публікацією відповідних фото.
Заняття з патофізіології тварин, яке провів викладач НУБіП (фото: nubip.edu.ua)
Волонтери звернулися до правоохоронців з цією інформацією.
Наразі стало відомо, що столична поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "жорстоке поводження з тваринами" і веде досудове розслідування, передає "Вечірній Київ".
Як додала речниця Голосіївського управління поліції, під час такого розслідування розкривати деталі вони не можуть.
"Співробітники поліції встановлюють обставини події. Тривають слідчо-оперативні дії", - сказала вона.
Стаття санкції передбачає позбавлення волі на 3 роки.
Додамо, що на заяву зоозахисників керівництво НУБіП висловило думку, що громадська організація хоче навмисно зірвати якісний освітній процес.
Раніше повідомлялося, що під Києвом чоловікові загрожує термін за жорстоке поводження із собаками.
Нагадаємо також, нещодавно в Києві поліцейські врятували тримісячне цуценя від жорстокої власниці, яка била тварину та напувала горілкою.