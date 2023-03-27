Издевательство над животными: в Киеве открыли дело из-за эксперимента преподавателя вуза на уроке

Волонтеры в Киеве обратили внимание на факт издевательства над животными на практических занятиях на факультете ветеринарной медицины Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП), и призвали к огласке.

Как на ситуацию отреагировали правоохранители - читайте в материале ниже.

Речь идет о недавнем экскременте на занятиях столичного вуза, во время которого преподаватель демонстрировал студентам 2 курса механизмы рефлекторной остановки дыхания под влиянием аммиака на рецепторы слизистой органов - на живом кролике без использования анестезии.

Как подчеркивают в общественной организации URSA на странице в Facebook, тем самым было нарушено украинское законодательство. Так, ст. 26 закона о защите животных от жестокого обращения запрещает проведение на животных демонстраций в учебных целях, если они могут быть проведены на неодушевленных объектах, в частности, демонстрации рефлекторной деятельности организма.

"Более того, студенты университета сообщили, что неоднократно просили преподавателей прекратить издевательства над животными, опираясь на то, что даже в учебниках указано, что все исследования на живых существах должны проводиться под анестезией, чего преподаватели не соблюдают и регулярно пытают животных для экспериментов", - говорится в публикации.

По словам волонтеров, преподаватели в ответ заявили студентам, что "только так можно научиться".

Отметим, что результаты данного эксперимента были обнародованы 11 марта на официальном сайте университета, а также на его страничке в соцсети, с публикацией соответствующих фото.

Занятие по патофизиологии животных, которое провел преподаватель НУБиП (фото: nubip.edu.ua)

Волонтеры обратились к стражам правопорядка с данной информацией.

Сейчас стало известно, что столичная полиция начала уголовное производство по статье "жестокое обращение с животными" и ведет досудебное расследование, передает "Вечерний Киев".

Как добавила пресс-секретарь Голосеевского управления полиции, во время такого расследования раскрывать детали они не могут.

"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Продолжаются следственно-оперативные действия", - сказала она.

Статья санкции предусматривает лишение свободы сроком на 3 года.

Добавим, что на заявление зоозащитников руководство НУБиП высказало мнение, что общественная организация хочет намеренно сорвать качественный образовательный процесс.