Морив голодом і спалював тіла: під Києвом чоловіку загрожує строк за жорстоке поводження з собаками
На Київщині у селі чоловік тримав 11 собак і жорстоко поводився з тваринами. Через його дії кілька чотирилапих померли голодною смертю, і стосовно правопорушника ведеться досудове розслідування.
Про це 4 листопада передали у прес-службі Білоцерківського районного управління поліції.
Випадок зафіксовано у селі Пустоварівка. До правоохоронців два дні тому звернулася жінка з повідомленням, що її сусід утримує у закинутій будівлі собак та не годує їх.
"Копи" того ж дня на місці події встановили, що 49-річний місцевий містив 11 собак породи "російська борза", п'ять з яких померли, а решту чоловік віддав знайомим для їх догляду.
Чоловік жорстоко поводився з тваринами у селі біля Білої Церкви (фото: facebook.com/police.bc.r)
"Слідчі Сквири провели санкціонований обшук домоволодіння, де виявили сліди утримання тварин. Також за попередніми даними, рештки деяких із загиблих тварин зловмисник міг спалити", - йдеться у публікації.
Тепер чоловік відповідатиме перед законом. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.
За скоєне чоловіка можуть відправити за ґрати на строк до трьох років.
Поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами (фото: facebook.com/police.bc.r)
Раніше повідомлялося, що в Бучі затримали чоловіка, який мордував породистих собак у розпліднику.
Нагадаємо також, влітку в Дніпрі провчили шкуродера, який травив собак, а "самосуд" зняли на відео.