Морив голодом і спалював тіла: під Києвом чоловіку загрожує строк за жорстоке поводження з собаками

На Київщині у селі чоловік тримав 11 собак і жорстоко поводився з тваринами. Через його дії кілька чотирилапих померли голодною смертю, і стосовно правопорушника ведеться досудове розслідування.

Про це 4 листопада передали у прес-службі Білоцерківського районного управління поліції.

Випадок зафіксовано у селі Пустоварівка. До правоохоронців два дні тому звернулася жінка з повідомленням, що її сусід утримує у закинутій будівлі собак та не годує їх.

"Копи" того ж дня на місці події встановили, що 49-річний місцевий містив 11 собак породи "російська борза", п'ять з яких померли, а решту чоловік віддав знайомим для їх догляду.

Чоловік жорстоко поводився з тваринами у селі біля Білої Церкви (фото: facebook.com/police.bc.r)

"Слідчі Сквири провели санкціонований обшук домоволодіння, де виявили сліди утримання тварин. Також за попередніми даними, рештки деяких із загиблих тварин зловмисник міг спалити", - йдеться у публікації.

Тепер чоловік відповідатиме перед законом. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловіка можуть відправити за ґрати на строк до трьох років.

Поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами (фото: facebook.com/police.bc.r)