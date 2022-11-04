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Морив голодом і спалював тіла: під Києвом чоловіку загрожує строк за жорстоке поводження з собаками

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Київська область, П'ятниця 04 листопада 2022 21:59
Морив голодом і спалював тіла: під Києвом чоловіку загрожує строк за жорстоке поводження з собаками Фото: в Київській області чоловік заморив собак голодом (facebook.com/police.bc.r)
Автор: Володимир Костирін

На Київщині у селі чоловік тримав 11 собак і жорстоко поводився з тваринами. Через його дії кілька чотирилапих померли голодною смертю, і стосовно правопорушника ведеться досудове розслідування.

Про це 4 листопада передали у прес-службі Білоцерківського районного управління поліції.

Випадок зафіксовано у селі Пустоварівка. До правоохоронців два дні тому звернулася жінка з повідомленням, що її сусід утримує у закинутій будівлі собак та не годує їх.

"Копи" того ж дня на місці події встановили, що 49-річний місцевий містив 11 собак породи "російська борза", п'ять з яких померли, а решту чоловік віддав знайомим для їх догляду.

Морив голодом і спалював тіла: під Києвом чоловіку загрожує строк за жорстоке поводження з собаками

Чоловік жорстоко поводився з тваринами у селі біля Білої Церкви (фото: facebook.com/police.bc.r)

"Слідчі Сквири провели санкціонований обшук домоволодіння, де виявили сліди утримання тварин. Також за попередніми даними, рештки деяких із загиблих тварин зловмисник міг спалити", - йдеться у публікації.

Тепер чоловік відповідатиме перед законом. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловіка можуть відправити за ґрати на строк до трьох років.

Морив голодом і спалював тіла: під Києвом чоловіку загрожує строк за жорстоке поводження з собакамиМорив голодом і спалював тіла: під Києвом чоловіку загрожує строк за жорстоке поводження з собаками

Поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами (фото: facebook.com/police.bc.r)

Раніше повідомлялося, що в Бучі затримали чоловіка, який мордував породистих собак у розпліднику.

Нагадаємо також, влітку в Дніпрі провчили шкуродера, який травив собак, а "самосуд" зняли на відео.

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Київська область собаки тварини полиция