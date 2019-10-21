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Samsung отказался от использования Linux на смартфонах

Новости » Телеком & IT    21.10.2019 - 15:15
Samsung отказался от использования Linux на смартфонах
Фото: офис Samsung (mobidevices.ru)

Поддержка ПО Linux будет прекращена после выхода обновлений Android 10 на устройствах

Компания Samsung отказалась от использования программного обеспечения Linux on DeX на смартфонах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Itc.ua.

Сообщается, что поддержка ПО Linux будет прекращена для смартфонов и планшетов Samsung после выхода обновления Android 10. В Samsung не сообщают причину закрытия проекта.

Проект Linux on DeX был запущен год назад. ПО позволяло устройствам после подключения к монитору с помощью кабеля HDMI-USB-C использовать интерфейс, аналогичный настольным операционным системам. Linux давал возможность повысить производительность устройства.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что компания Samsung прекратила производство мобильных телефонов в Китае. Причиной сворачивания производства стала конкуренция со стороны местных производителей.

Также сообщалось, что в сентябре Samsung выпустил в продажу сгибаемый смартфон Galaxy Fold. 6 сентября смартфон вышел в продажу на рынок в Корее. В Германии, Франции и Сингапуре Galaxy Fold стал доступен с 18 сентября. Стоимость смартфона составляет 1 тыс. 980 дол.

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