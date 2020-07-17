Знойная экс-ВИА Гра примет участие в "Танцах со звездами": мечтала давно

Еще одной участницей нового сезона Танцев со звездами станет знойная экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая стояла у истоков самой "горячей" женской поп-группы.

Певица и телеведущая приняла вызов Олегу Виннику, па которого украинцы смогут оценить уже этой осенью. Так в Instagram появился промо-ролик с Надеждой Мейхер в рамках челленджа #танціззіркамиchallenge.

"Я мечтала принять участие в Танцах со звездами уже давно, и на это было 3 причины. Еще учась в школе, я хотела стать танцовщицей и уверенно к этому шла: выступала в коллективах народных танцев и мечтала свою жизнь посвятить именно этому", - рассказала певица про еще один свой талант.

38-летняя Мейхер говорит, что в 18 лет (2000 год) она стала участницей "ВИА Гры" и тогда с мечтами о танцах пришлось покончить.

Надежда Мейхер (фото: пресс-служба 1+1)

Интересно, что в 2006 году 38-летняя Надежда уже участвовала в проекте. Это был первый сезон, в котором победил нынешний президент Владимир Зеленский в паре с Аленой Шоптенко.

"Я знаю, что тогда не раскрылась и не сказала все, что хотела. Мне просто не хватило времени на проекте, и я была другой. Был другой жизненный опыт, было меньше эмоциональной палитры и внутренней глубины. Сейчас мне столько всего хочется рассказать. Внутренняя недосказанность - это вторая причина, почему я мечтала принять участие в шоу в этом году. Третья причина - я артист, который со сцены хочет донести до зрителя свой жизненный опыт, ценности, которые сформировались, эмоциональную глубину", - поделилась Надежда.

Интересно, что вызов Надя передала еще одной знойной певице из экс-"ВИА Гры" - Санте Димопулос. Ответит ли она, мы узнаем через несколько дней.

Надежда Мейхер станет участницей Танцев со звездами 2020 (видео: instagram.com/tanci1plus1)

Напомним, что в прошлом, шестом сезоне Танцев со звездами победила актриса Ксения Мишина в паре с танцовщиком Женей Котом. Финал состоялся в конце ноября 2019 года.

А недавно стало известно, что Олег Винник станет участником нового сезона "Танцев со звездами". Судьями седьмого сезона, который покажут на канале 1+1 этой осенью стали главные эксперты по танцам в нашей стране - Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.