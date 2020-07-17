Спекотна екс-ВІА Гра візьме участь у "Танцях з зірками": мріяла давно

Ще однією учасницею нового сезону Танців з зірками стане спекотна екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер, яка стояла біля витоків самої "гарячої" жіночої поп-групи.

Співачка і телеведуча прийняла виклик Олега Вінника, па якого українці зможуть оцінити вже цієї осені. Так в Instagram з'явився промо-ролик з Надією Мейхер в рамках челлендж #танціззіркамиchallenge.

"Я мріяла взяти участь у Танцях з зірками вже давно, і на це було 3 причини. Ще навчаючись у школі, я хотіла стати танцівницею і впевнено до цього йшла: виступала в колективах народних танців і мріяла своє життя присвятити саме цьому", - розповіла співачка про ще один свій талант.

38-річна Мейхер каже, що у 18 років (2000 рік) вона стала учасницею "ВІА Гри" і тоді з мріями про танці довелося покінчити.

Надія Мейхер (фото: пресслужба 1+1)

Цікаво, що у 2006 році Надія вже брала участь у проєкті. Це був перший сезон, в якому переміг нинішній президент Володимир Зеленський у парі з Оленою Шоптенко.

"Я знаю, що тоді не розкрилася і не сказала все, що хотіла. Мені просто не вистачило часу на проєкті, і я була іншою. Був інший життєвий досвід, було менше емоційної палітри і внутрішньої глибини. Зараз мені стільки всього хочеться розповісти. Внутрішня недомовленість - це друга причина, чому я мріяла взяти участь у шоу цього року. Третя причина - я артист, який зі сцени хоче донести до глядача свій життєвий досвід, цінності, які сформувалися, емоційну глибину", - поділилася Надія.

Цікаво, що виклик Надя передала ще одній гарячій співачці з екс-"ВІА Гри" - Санті Дімопулос. Чи відповість вона, ми дізнаємося за кілька днів.

Надія Мейхер стане учасницею Танців з зірками 2020 (відео: instagram.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, що в минулому, шостому сезоні Танців з зірками перемогла актриса Ксенія Мишина в парі з танцівником Женею Котом. Фінал відбувся в кінці листопада 2019 року.

А нещодавно стало відомо, що Олег Винник стане учасником нового сезону "Танців з зірками". Суддями сьомого сезону, який покажуть на каналі 1+1 цієї осені стали головні експерти з танців у нашій країні - Катерина Кухар, Влад Яма і Григорій Чапкіс.