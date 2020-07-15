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Олег Винник станет участником нового сезона "Танцев со звездами": красота требует труда

Среда 15 июля 2020 13:25
Олег Винник станет участником нового сезона "Танцев со звездами": красота требует труда
Олег Винник примет участие в "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Автор: Дмитрий Войналович

Олег Винник примет участие в популярном шоу на 1+1

Первым звездным участником нового сезона шоу "Танцы со звездами" на 1+1 стал кумир миллионов - Олег Винник. Об этом стало известно из видео, которое певец разместил в Instagram.

В ролике Винник на пустом стадионе пригласил всех смотреть "Танцы со звездами" и исполнил несколько соблазнительных движений, пропев строчки из собственных песен. Кроме этого, Олег бросил вызов бывшей участнице культовой группы "ВИА Гра" и украинской актрисе Надежде Мейхер.

"Самое красивое и самое сложное для меня - это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект "Танці з зірками" - прекрасная платформа для этого", - прокомментировал Олег свое участие в шоу.

Долгожданный #танціззіркамиchallenge начато И первым участником нового сезона самого танцевального станет кумир миллионов – Олег Винник (@olegg.vynnyk). Как тебе такая новость? ⠀ Певец передает эстафету дальше и бросает вызов бывшей участницы культовой группы «ВИА Гра» и украинской актрисе Надежды Мейхер (@nadyameiher). Следи за нашими новостями, чтобы узнать, согласится ли Надежда выйти на паркет #танціззірками

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Совсем скоро станет известно примет ли Надежда Мейхер #танціззіркамиchallenge. Также вскоре раскроются имена ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, который стартует осенью. Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, как держит себя в форме на карантине.

Читайте также о том, как изменились и чем занимаются звездные участники "Голос. Дети".

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