Знову вільна. Популярна британська співачка розійшлася з бойфрендом

Британська співачка Дуа Ліпа розірвала романтичні стосунки з французьким режисером Роменом Гаврасом.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.
Як стверджують інсайдери, виконавиця пішла від свого бойфренда через бажання повністю присвятити себе творчості.
Дуа Ліпа з Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)
"Дуа і Ромен розійшлися після літа кохання. Коли справа доходить до її кар'єри, у неї опускаються шори. Тому вони вирішили розірвати стосунки до того, як усе зіпсувалося. Ромен вважав Дуа трудоголіком, але вона не планує зменшувати оберти заради будь-чого і будь-кого", - передає слова свого джерела видання.
Останнім часом знаменитість приділяє увагу виключно своїй музичній діяльності.
Дуа Ліпа з Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)
Вона готується до випуску нового, третього за рахунком, альбому, який співачка описує як "справді особистий".
Нагадаємо, що навесні цього року стало відомо про роман Дуа Ліпи з французьким режисером, творцем хіта Netflix "Афіна".
Пара не приховувала своїх почуттів і часто потрапляла в об'єктиви папараці.
Дуа Ліпа з Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)
Вперше разом вони з’явилися на червоній доріжці 76-го Каннського кінофестивалю у рамках прем'єри фільму "Омар Ла Фрейз".
До Ромена зірка зустрічалася з молодшим братом Белли і Джіджі Хадід - Анваром.
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