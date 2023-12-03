Снова свободна. Популярная британская певица рассталась с бойфрендом

Что известно

Как утверждают инсайдеры, исполнительница ушла от своего бойфренда из-за желания полностью посвятить себя творчеству.

Дуа Липа с Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)

"Дуа и Ромен разошлись после лета любви. Когда дело доходит до ее карьеры, у нее опускаются шоры. Поэтому они решили разорвать отношения до того, как все испортилось. Ромен считал Дуа трудоголиком, но она не планирует сбавлять обороты ради чего-либо и кого-либо", - передает слова своего источника издание.

В последнее время знаменитость уделяет внимание исключительно своей музыкальной деятельности.

Дуа Липа с Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)

Она готовится к выпуску нового, третьего по счету альбома, который певица описывает как "действительно личный".

Напомним, что весной этого года стало известно о романе Дуа Липы с французским режиссером, создателем хита Netflix "Афина".

Пара не скрывала своих чувств и часто попадала в объективы папарацци.

Дуа Липа с Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)

Впервые вместе они появились на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля в рамках премьеры фильма "Омар Ла Фрейз".

До Ромена звезда встречалась с младшим братом Беллы и Джиджи Хадид - Анваром.