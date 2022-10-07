Знову на коні: "Пташка" з Азовсталі зустрілася з друзями (зворушливе відео)

На кадрах ролика видно, як "Пташка" летить в обійми своєї, як пише сама Катя, великої мотородини "The Riders". Вони обіймаються, спілкуються та обмінюються подарунками. Зокрема, дарують довгожданій подрузі символічний букет синьо-жовтих квітів і торт у вигляді пташки, яка вилітає з клітки.

"Вперше втекла з лікарні до людей, які чекали щохвилини, які любили маленькою, щирою і нікому не відомою, які допомогли вирости крилам, думка про яких зігрівала в кризі війни та полону. Моя мотородина, мій маленький світ щирих, люблячих людей", - пише Катя під відео.

"Пташка" також ділиться історією знайомства з друзями. Дівчина пише, що коли вона, маленька та невідома, приїхала до Києва, мотородина полюбила її та допомогла "зміцніти в крилах".

Упродовж перебування Каті на Азовсталі вони підтримували її, чекали та найголовніше - дочекалися. До слова багато її колег по керму зараз також стоять на обороні України.