Командири "Азову" розповіли, де їх весь час тримали до визволення з полону
Начальник штабу і заступник командира полку "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") та Ілля Самойленко ("Гендальф") розповіли, де саме їх тримали окупанти майже весь час після взяття у полон.
Про це вони розповіли під час пресс-конференції у четвер, 6 жовтня, відповідаючи на питання журналіста РБК-Україна.
"Перші чотири дні ми знаходились в Оленівці. На п'ятий день, рано зранку, по нас приїхали і сказали, що забирають. Куди не сказали. Спочатку посадили в автозак, довезли до аеропорту в Ростові, це моє припущення. Потім ми прилетіли кудись в якусь камеру. Зараз я розумію, що це була Москва, хоча я спочатку думав, що Пітер", - розповів "Тавр".
За словами "Гендальфа", їх перевезли у РФ і там вони власне і перебували весь час до звільнення.
"Багато деталей ми розкривати не будемо", - додав він..
Нагадаємо, в рамках обміну полоненими між Україною та Росією 21 вересня було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азова". Проте командири "Азова" деякий час будуть у Туреччині.
Пізніше у Росії заговорили про екстрадицію командирів "Азова", звільнених із полону. Бійці нібито мають відповідати за свої "злочини" перед законом, попри те, в якій країні вони перебувають.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.