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ЗНО 2023: коли проводитимуть і з яких предметів

Фото: ЗНО 2023 (dp.ua)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві освіти та науки України погодили терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2023 році, а також перелік предметів, які складатимуть випускники шкіл.

Про це йдеться у наказі відомства №715.

Як йдеться у документі "Деякі питання проведення у 2023 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти", підписаним головою МОН Сергієм Шкарлетом, ЗНО 2023 проводитимуть у звичному форматі, а до списку включено 12 навчальних предметів.

Випускники шкіл складатимуть ЗНО з 22 травня до 14 липня 2023 року.

До переліку навчальних предметів, з яких буде проведено оцінювання знань, включили традиційний для довоєнного часу список тестових предметів:

  • українська мова
  • українська мова та література
  • математика (завдання рівня стандарту)
  • математика
  • історія України (період 1914 рік – початок XXI століття)
  • історія України
  • англійська мова
  • іспанська мова
  • німецька мова
  • Французька мова
  • біологія
  • географія
  • фізика
  • хімія.

Зазначається, що ЗНО з математики (завдання рівня стандарту) та історії України (період 1914 - початок XXI століття) здійснюватимуть лише для проведення державної підсумкової атестації.

Нагадаємо, що цього року українські випускники через воєнний стан складали спрощений аналог ЗНО - національний мультипредметний тест. А взяти участь у тестуванні могли українці, які виїхали за кордон.

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ВНОмультипредметный тест