Украинские выпускники смогут сдать мультитест за рубежом: перечень стран
В этом году украинские выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест - упрощенный аналог ВНО. В частности, принять участие в тестировании можно будет и за рубежом.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Национальный мультипредметный тест состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам: украинскому языку, математике и истории Украины.
Выпускники, которые из-за войны были вынуждены покинуть Украину, смогут сдать тест в таких странах:
- Австрии;
- Бельгии;
- Болгарии;
- Великобритании;
- Дании;
- Эстонии;
- Ирландии;
- Испании;
- Италии;
- Латвии;
- Литве;
- Молдове;
- Нидерландах;
- Германии;
- Польши;
- Португалии;
- Румынии;
- Словакии;
- Венгрии;
- Франции;
- Хорватии;
- Чехии
- Швеции.
Отметим, что тест будет проходить по таким же правилам. В специально оборудованных компьютерных центрах с участниками будут работать украиноязычные педагоги.
Дополнительная сессия НМТ
Дополнительную сессию Национального мультипредметного теста можно будет сдать и в:
- США (Нью-Йорк, Секраменто);
- Люксембурге;
- Словении (Марибор);
- Греции (Афины);
- Грузии (Тбилиси);
- Швейцарии (Берн);
- Турции (Анкара).
Важно, что выпускники, которые с 20 мая - 7 июня подтвердили намерение принять участие в НМТ, должны:
- с 21 июня по 7 июля - пропустить второй этап выбора места прохождения тестирования во время основной сессии;
- с 1 по 10 августа - еще раз подтвердить намерение составить НМТ в той или иной стране;
- до 12 августа - получить приглашение-пропуск;
- 16-20 августа - сдать тестирование во время дополнительной сессии.
Ранее мы публиковали подробную инструкцию, которая поможет зарегистрироваться на мультитест выпускнику.
Также мы писали, какие будут вопросы на НМТ.