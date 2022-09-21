ВНО 2023: когда будут проводить и по каким предметам

Как говорится в документе "Некоторые вопросы проведения в 2023 году внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования", подписанным главой МОН Сергеем Шкарлетом, ВНО 2023 будут проводить в привычном формате, а в список включены 12 учебных предметов.

Выпускники школ будут сдавать ВНО с 22 мая по 14 июля 2023 года.

В перечень учебных предметов, по которым будет проведено оценивание знаний, включили традиционный для довоенного времени список тестовых предметов:

украинский язык

украинский язык и литература

математика (задание уровня стандарта)

математика

история Украины (период 1914 год - начало XXI века)

история Украины

английский язык

испанский язык

немецкий язык

французский язык

биология

география

физика

химия.

Отмечается, что ВНО по математике (задание уровня стандарта) и истории Украины (период 1914 год - начало XXI века) будут осуществлять только для проведения государственной итоговой аттестации.