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ВНО 2023: когда будут проводить и по каким предметам

Фото: ВНО 2023 (dp.ua)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве образования и науки Украины согласовали сроки проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2023 году, а также перечень предметов, которые будут сдавать выпускники школ.

Об этом говорится в приказе ведомства №715.

Как говорится в документе "Некоторые вопросы проведения в 2023 году внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования", подписанным главой МОН Сергеем Шкарлетом, ВНО 2023 будут проводить в привычном формате, а в список включены 12 учебных предметов.

Выпускники школ будут сдавать ВНО с 22 мая по 14 июля 2023 года.

В перечень учебных предметов, по которым будет проведено оценивание знаний, включили традиционный для довоенного времени список тестовых предметов:

  • украинский язык
  • украинский язык и литература
  • математика (задание уровня стандарта)
  • математика
  • история Украины (период 1914 год - начало XXI века)
  • история Украины
  • английский язык
  • испанский язык
  • немецкий язык
  • французский язык
  • биология
  • география
  • физика
  • химия.

Отмечается, что ВНО по математике (задание уровня стандарта) и истории Украины (период 1914 год - начало XXI века) будут осуществлять только для проведения государственной итоговой аттестации.

Напомним, что в этом году украинские выпускники из-за военного положения сдавали упрощенный аналог ВНО - национальный мультипредметный тест. И принять участие в тестировании могли украины, выехавшие за рубеж.

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ЗНОмультипредметный тест