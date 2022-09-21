ВНО 2023: когда будут проводить и по каким предметам
В министерстве образования и науки Украины согласовали сроки проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2023 году, а также перечень предметов, которые будут сдавать выпускники школ.
Об этом говорится в приказе ведомства №715.
Как говорится в документе "Некоторые вопросы проведения в 2023 году внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования", подписанным главой МОН Сергеем Шкарлетом, ВНО 2023 будут проводить в привычном формате, а в список включены 12 учебных предметов.
Выпускники школ будут сдавать ВНО с 22 мая по 14 июля 2023 года.
В перечень учебных предметов, по которым будет проведено оценивание знаний, включили традиционный для довоенного времени список тестовых предметов:
- украинский язык
- украинский язык и литература
- математика (задание уровня стандарта)
- математика
- история Украины (период 1914 год - начало XXI века)
- история Украины
- английский язык
- испанский язык
- немецкий язык
- французский язык
- биология
- география
- физика
- химия.
Отмечается, что ВНО по математике (задание уровня стандарта) и истории Украины (период 1914 год - начало XXI века) будут осуществлять только для проведения государственной итоговой аттестации.
Напомним, что в этом году украинские выпускники из-за военного положения сдавали упрощенный аналог ВНО - национальный мультипредметный тест. И принять участие в тестировании могли украины, выехавшие за рубеж.