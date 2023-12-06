Знижують холестерин та містять вітаміни: 7 видів каш, які варто їсти на сніданок

Вранці кожна людина прокидається завдяки тому, що в організмі підвищується кортизол, який своєю чергою підвищує рівень цукру. Правильний сніданок має складатися зі збалансованого набору продуктів, які не піднімуть цукор ще вище.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.

Корисні каші на сніданок

Експерт розповіла, що вибирати потрібно крупи із низьким глікемічним індексом.

Глікемічний індекс - показник, яким оцінюється швидкість потрапляння глюкози в кров.

Чим вище цей показник, тим швидше глюкоза потрапляє у кров і тим різкішим буде стрибок її рівня.

За словами нутриціолога, найкраще для сніданку підходить:

вівсянка (довгого варіння) - багата на розчинні волокна, що знижує рівень холестерину. Містить білок, вітаміни групи B та магній

кіноа - має повний амінокислотний склад та чудове джерело білка. Багата залізом, магнієм, фосфором та іншими мінералами

гречка - містить багато калію, магнію, цинку та вітамінів групи B. Має найвищий рівень антиоксидантів

ячмінь перловий - багатий на клітковину, що впливає на здоров’я кишківника. Джерело вітамінів групи B, заліза та магнію

сочевиця - відмінне джерело білка, особливо для вегетаріанців. Містить фолієву кислоту, залізо та калій

квасоля - це високий вміст білка, клітковини та мінералів. Знижує рівень холестерину та допомагає підтримувати рівень цукру в крові

бурий рис - багатий на клітковину, мінерали та вітаміни групи B. Допомагає підтримувати стабільний рівень цукру на крові

Які крупи не промивати перед варінням

Існує перелік круп, які не потрібно промивати перед приготуванням. До них входять:

булгур - він вже пройшов попередню термічну обробку, а тому йому потрібен лише окріп

геркулесові пластівці, вівсянка, манка - вони вбирають рідину дуже швидко, а тому після промивання стануть непридатними для споживання

кус-кус - для приготування цієї крупи потрібен лише окріп, а перебрати її можна і вручну

ячмінна та кукурудзяна крупа - від сміття їх можна легко очистити і вручну

Однак, якщо ви вирішили приготувати пшоно, рис, перловку, гречку, сочевицю, горох або нут, їх потрібно обов'язково промити водою перед тим, як засипати до каструлі.