Знижують тиск та захищають від хвороб: 10 продуктів, які містять коензим Q10

Коензим Q10, відомий також як убіхінон, є потужним антиоксидантом, який підтримує енергетичний обмін в клітинах та зміцнює серце. Цей важливий компонент міститься в продуктах, які є майже у кожному холодильнику.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє про необхідну добову норму коензиму Q10.
За словами дієтолога Наталії Самойленко, убіхінон має великий вплив на серцево-судинну систему - від зниження поганого холестерину до регуляції артеріального тиску.
Він також могутній антиоксидант - запобігає процесам пов'язаним з запаленнями і запобігає розвитку таких хвороб як онкологічні стани.
Коензим Q10 допомагає клітинам виробляти енергію, підтримуючи роботу мітохондрій, що є основним джерелом енергії для організму. Це особливо важливо для серця та м’язів.
Оскільки мікроелемент бере участь у виробництві енергії для серцевого м’яза, він допомагає поліпшити його функцію та знижує ризик серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія і серцева недостатність.
До того ж коензим сприяє зменшенню видимих ознак старіння, таких як зморшки, завдяки своїй здатності боротися з окислювальним стресом і стимулювати вироблення колагену. Він сприяє зміцненню імунної системи, допомагаючи організму боротися з інфекціями.
Коензим Q10 може мати позитивний вплив на мозкову діяльність, полегшуючи симптоми захворювань, таких як хвороба Паркінсона.
Завдяки цим властивостям коензим Q10 важливий для загального здоров’я і добре впливає на різні органи та системи організму.
Мікроелемент є в таких продуктах харчування:
Добова норма коензиму Q10 залежить від віку, стану здоров’я та конкретних потреб організму. Однак середньою рекомендованою дозою для дорослих є - 30-200 мг на день.
Ця кількість допомагає підтримувати здоров’я серця, покращувати енергетичний обмін і має антиоксидантну дію.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт WebMD.