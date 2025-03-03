Снижают давление и защищают от болезней: 10 продуктов, которые содержат коэнзим Q10

Коэнзим Q10, известный также как убихинон, является мощным антиоксидантом, который поддерживает энергетический обмен в клетках и укрепляет сердце. Этот важный компонент содержится в продуктах, которые есть почти в каждом холодильнике.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает о необходимой суточной норме коэнзима Q10.
По словам диетолога Натальи Самойленко, убихинон имеет большое влияние на сердечно-сосудистую систему - от снижения плохого холестерина до регуляции артериального давления.
Он также мощный антиоксидант - предотвращает процессы связанные с воспалениями и предотвращает развитие таких болезней как онкологические состояния.
Коэнзим Q10 помогает клеткам вырабатывать энергию, поддерживая работу митохондрий, что является основным источником энергии для организма. Это особенно важно для сердца и мышц.
Поскольку микроэлемент участвует в производстве энергии для сердечной мышцы, он помогает улучшить ее функцию и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония и сердечная недостаточность.
К тому же коэнзим способствует уменьшению видимых признаков старения, таких как морщины, благодаря своей способности бороться с окислительным стрессом и стимулировать выработку коллагена. Он способствует укреплению иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями.
Коэнзим Q10 может оказывать положительное влияние на мозговую деятельность, облегчая симптомы заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.
Благодаря этим свойствам коэнзим Q10 важен для общего здоровья и хорошо влияет на различные органы и системы организма.
Следный элемент находится в следующих продуктах:
Суточная норма коэнзима Q10 зависит от возраста, состояния здоровья и конкретных потребностей организма. Однако средней рекомендуемой дозой для взрослых является - 30-200 мг в день.
Это количество помогает поддерживать здоровье сердца, улучшать энергетический обмен и обладает антиоксидантным действием.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт WebMD.