Снижают давление и защищают от болезней: 10 продуктов, которые содержат коэнзим Q10

Чем полезен

По словам диетолога Натальи Самойленко, убихинон имеет большое влияние на сердечно-сосудистую систему - от снижения плохого холестерина до регуляции артериального давления.

Он также мощный антиоксидант - предотвращает процессы связанные с воспалениями и предотвращает развитие таких болезней как онкологические состояния.

Коэнзим Q10 помогает клеткам вырабатывать энергию, поддерживая работу митохондрий, что является основным источником энергии для организма. Это особенно важно для сердца и мышц.

Поскольку микроэлемент участвует в производстве энергии для сердечной мышцы, он помогает улучшить ее функцию и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония и сердечная недостаточность.

К тому же коэнзим способствует уменьшению видимых признаков старения, таких как морщины, благодаря своей способности бороться с окислительным стрессом и стимулировать выработку коллагена. Он способствует укреплению иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями.

Коэнзим Q10 может оказывать положительное влияние на мозговую деятельность, облегчая симптомы заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

Благодаря этим свойствам коэнзим Q10 важен для общего здоровья и хорошо влияет на различные органы и системы организма.

В каких продуктах содержится

Следный элемент находится в следующих продуктах:

говядина

сельдь маринованная

курятина

тофу

авокадо

кунжут

фисташки

брокколи

цветная капуста

апельсины

Суточная норма коэнзима Q10 зависит от возраста, состояния здоровья и конкретных потребностей организма. Однако средней рекомендуемой дозой для взрослых является - 30-200 мг в день.

Это количество помогает поддерживать здоровье сердца, улучшать энергетический обмен и обладает антиоксидантным действием.

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